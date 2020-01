Paneigė populiariausius mitus apie vairavimo egzaminus

Taigi, "Regitros" egzaminuotojas pasakoja, kokie yra penki gajūs mitai visuomenėje ir kodėl jais nereikėtų tikėti.

"Egzaminai – gana jautri sritis, kadangi vertinamas kitas asmuo, jo įgūdžiai. Todėl natūralu, kad neretam egzaminas susijęs su baimėmis, o jas paskatina įvairūs visuomenėje sklandantys mitai, kurie atsiranda iš lūpų į lūpas perduodant informaciją. Tačiau pats žodis "mitas" jau reiškia, kad tai netiesa ir neatitinka realybės. Tad siekdami išsklaidyti abejones ir baimes apie vairavimo egzaminus, norime paneigti tam tikrus visuomenėje sklandančius mitus", – sako "Regitros" Vilniaus filialo egzaminuotojas Edgaras Spiglazovas.

Patys populiariausi

Pirmas mitas – egzamino metu važiuojama tik numatytais maršrutais.

"Regitra" neretai sulaukia klausimų iš būsimų vairuotojų, kokie tikslūs egzaminų maršrutai ir kur būtų galima rasti informacijos apie juos. Vis dėlto, "Regitra" atkreipia dėmesį, kad, siekdama patikrinti tam tikrus būsimo vairuotojo įgūdžius, tikslių egzaminų maršrutų ji atsisakė dar 2014 m. Šiuo metu yra numatyti tik tam tikri vadinamieji taškai kelyje, pro kuriuos būtina pravažiuoti.

"Tikslių maršrutų nebėra dėl labai aiškios priežasties – būsimi vairuotojai neturi iškalti jų. Atvirkščiai, jie turi mokėti vairuoti įvairiomis eismo sąlygomis. Kitaip tariant, tokiomis, kokiomis jie vairuos kasdien savarankiškai. Tai jie turi pademonstruoti ir egzaminų metu. Dėl tos pačios priežasties prieš porą metų atsisakėme ir B kategorijos egzaminavimo aikštelių. Šiuo metu visi specialieji važiavimo manevrai – automobilį pastatyti į laikiną stovėjimo vietą, sustoti įkalnėje, apsisukti ribotame plote, važiuoti atbulomis vingiu ir kt. – atliekami realiame eisme", – pasakoja E.Spiglazovas.

"Regitra" taip pat primena, kad praktikos egzaminas realiame eisme trunka ne trumpiau kaip 25 minutes, neskaičiuojant specialiesiems važiavimo manevrams skirto laiko.

Antras mitas – jei nuvažiuojama ne ten, kur sakė egzaminuotojas, egzaminas neišlaikomas.

Tai dar vienas gajus mitas tarp būsimų vairuotojų. Tačiau tai netiesa. Pavyzdžiui, jei praktikos egzamino metu neišgirdote ar nesupratote nurodymo ir netyčia nusukote ne į tą pusę, egzaminas vyksta toliau ir tai nereiškia, kad jis yra neišlaikytas. Svarbiausia neišsigąsti, nesutrikti ir toliau laikytis Kelių eismo taisyklių.

Trečias mitas – egzamino metu negalima kalbėtis su egzaminuotoju.

Priešingai, su egzaminuotoju kalbėtis nedraudžiama. Svarbu žinoti, kad tai ne tik nedraudžiama, bet ir patariama daryti.

"Žinoma, mes, egzaminuotojai, jums nepasakysime, kaip elgtis esant vienai ar kitai eismo situacijai, ar ką reiškia tam tikras kelio ženklas. Mūsų tikslas ir yra patikrinti jūsų įgytas žinias, įgūdžius bei įvertinti, kaip jūs gebėsite savarankiškai priimti reikiamus sprendimus esant vienai ar kitai eismo situacijai. Vis dėlto, jei kažko nesupratote, neišgirdote, drąsiai klauskite ir tikslinkitės", – teigia "Regitros" egzaminuotojas.

Be to, dar prieš prasidedant praktikos egzaminui, būsimas vairuotojas yra supažindinamas su automobiliu. Tad tais atvejais, kai nėra aišku, pavyzdžiui, kur rasti sėdynės sureguliavimo svirtelę, kaip susireguliuoti veidrodžius ar įsijungti reikiamus žibintus, to tikrai galima paklausti egzaminuotojo.

Ketvirtas mitas – negalima peržiūrėti praktikos egzamino vaizdo įrašą.

Netiesa. Jei turite papildomų klausimų apie laikytą praktikos egzaminą, per vieną darbo dieną galite kreiptis dėl egzamino vaizdo įrašo peržiūros.

"Suprantame, kad neišlaikius gali kilti nemažai klausimų. Nors po įvykusio egzamino padarytas klaidas pakomentuoja egzaminuotojas, jas galite ir peržiūrėti Vairuotojų portale, kur rasite įvykusio egzamino ataskaitą. Jei vis dėlto turite papildomų klausimų, rekomenduojame kreiptis į "Regitros" padalinį, kuriame laikėte egzaminą, ir kartu su vyresniuoju specialistu peržiūrėti bei aptarti vaizdo įrašą. Kaip rodo praktika, peržiūrėję vaizdo įrašą egzaminą laikiusieji sutinka su egzaminuotojo pastabomis ir taip abejonės būna išsklaidytos", – tikina E.Spiglazovas.

Penktas mitas – egzamino rezultatą galima tiesiog nusipirkti.

Nors socialiniuose tinkluose galima rasti įvairių siūlymų, neva padėsiančių išlaikyti vairavimo egzaminus, neapsigaukite. Tai sukčiai, kurie išvilioja pinigus ir vėliau dingsta. Nepakliūkite į jų rankas. Tad, jei turite įtarimų apie neteisėtą veiklą, apie ją praneškite policijos pareigūnams.

"Norėčiau pakviesti visus būti sąmoningus ir nepasikliauti tokiais skelbimais, siūlančiais neteisėtais būdais įgyti vairuotojo pažymėjimą. Praktiškai esame ne kartą susidūrę su tokiais atvejais, kai į "Regitrą" atvyksta asmenys užsisakyti vairuotojo pažymėjimo, tačiau patikrinus duomenis paaiškėja, kad jie net nėra laikę egzaminų. Žinoma, šie žmonės prisipažino, kad nepažįstamam asmeniui sumokėjo už neva teigiamą įvertinimą. Esame kalbėję apie tai ne kartą, tačiau norime dar kartą atkreipti būsimų vairuotojų dėmesį ir paskatinti nesusivilioti šiais siūlymais", – sako egzaminuotojas.