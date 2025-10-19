Nauja danga – mažiau taršos ir triukšmo

Magistraliniame kelyje A9 Panevėžys–Šiauliai jau įrengtas pirmasis bandymų ruožas, kuriame naudojami specialiai sukurti mažesnio pasipriešinimo riedėjimui asfalto mišiniai.
Projektą „Klimatui neutralios kelių ir gatvių dangos“ įgyvendina bendrovė „Kelių priežiūra“ kartu su VILNIUS TECH Kelių tyrimo institutu, bendradarbiaujant su „Inovacijų agentūra“. Šis projektas yra platesnės iniciatyvos „SmartEcoTech: sumani ir klimatui neutrali Lietuva“ dalis.
Bandymai yra svarbūs ne tik kelių priežiūros praktikai, bet ir platesnei tvarios transporto sistemos plėtrai.
„Inovacijos – neatsiejama mūsų bendrovės veiklos dalis. Įgyvendindami šį projektą siekiame, kad keliai būtų ne tik atsparūs ir saugūs, bet ir atitiktų šiuolaikinius tvarumo standartus. Mažesnio pasipriešinimo riedėjimui dangos turi didelę reikšmę – jos prisideda prie transporto priemonių išmetamųjų dujų ir degalų sąnaudų mažinimo, triukšmo lygio kontrolės ir patogesnių kelionių užtikrinimo“, – sakė „Kelių priežiūros“ generalinis direktorius dr. Audrius Vaitkus.
Keliai turi būti ne tik atsparūs ir saugūs, bet ir atitikti tvarumo standartus.
Pasak bendrovės atstovų, bandymų pirmo etapo metu įrengti penki 100 m ruožai, kuriuose panaudoti trys VILNIUS TECH Kelių tyrimo instituto mokslininkų sukurti inovatyvūs mišiniai ir du tipiniai, palyginamajai analizei skirti mišiniai.
Be to, „Kelių priežiūros“ iniciatyva pirmą kartą Lietuvoje įrengti du papildomi asfalto viršutinio sluoksnio ruoželiai, kuriuose panaudota beveik 30 proc. naudoto asfalto granulių. Iki šiol nėra natūrinių duomenų apie tokios sudėties dangos patvarumą Lietuvos klimato sąlygomis.
Įrengus bandymų ruožus, jie bus toliau bus stebimi ir vertinami. Dangų eksploatacinės savybės bus tikrinamos tiek vizualiai, tiek atliekant specializuotus matavimus, priklausomai nuo poreikio ir kintančių eismo bei klimato sąlygų.
