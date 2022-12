Mokytis vairuoti saugiai kviečia ir lenktynininkai

Kaune renginys vyks gruodžio 3 d. prekybos miestelio „Urmas“ aikštelėje. Gruodžio 4 d. visi norintys patobulinti savo įgūdžius kviečiami rinkti į Alytaus Rotušės aikštę. Tuo tarpu Vilniuje šis renginys vyks gruodžio 11 dieną, V. Gerulaičio gatvės aikštelėje prie Ozo parko. Visuose miestuose renginiai prasidės 11 val.

Į renginius atvykę žmonės galės sužinoti, kas yra „Briedžio testas“, specialioje mokymų trasoje turės progą patys įsitikinti, ar sugebėtų apvažiuoti netikėtai kelyje atsiradusią kliūtį. Na o suprasti automobilio valdymo ant slidžios kelio dangos principus padės praktinė užduotis su „Skid car“ platforma – tai puiki treniruotė norintiems išmokti suvaldyti slysti pradėjusį automobilį. Saugiai mokytis vairavimo ekstremaliose situacijose padės ir užsiėmimai važiuojant virtualiame simuliatoriuje, savo kompetencijas bus galima išbandyti ir slalomo trasoje.

Tiesa, kaip pastebi sportininkai, svarbu ne tik mokėti suvaldyti ekstremalioje situacijoje – dar svarbiau mokėti prognozuoti kintančią situaciją kelyje ir avarinių situacijų tiesiog išvengti. Tad žinomi automobilių sporto meistrai dalinsis savo patirtimi ir patarimais, kaip vertinti eismo situaciją, kaip apsidrausti, kad vairuodami išvengtumėte ekstremalių patirčių. Sportininkai taip pat patars, kaip tinkamai sėdėti prie vairo, kaip tinkamai ant vairo rato laikyti rankas. Daug kam tai atrodo smulkmenos, tačiau tai vienas iš pagrindų, nuo kurio prasideda automobilio valdymo menas.

Be lenktynininkų šiuose saugaus eismo renginiuose dalyvaus medikai ir ugniagesiai gelbėtojai. Medikai pasidalins patirtimi, kaip kelyje suteikti pirmąją pagalbą. Tuo tarpu ugniagesiai gelbėtojai saugaus eismo renginiuose demonstruos, kaip derėtų gesinti užsiliepsnojusį automobilį. Saugaus eismo renginiuose visiems, dideliems ir mažiems, vyks ir „Baltojo zebriuko“ saugaus eismo pamokos. Be to visi apsilankę šiuose renginiuose galės iš arčiau susipažinti su koviniais sportininkų bolidais.

Renginį inicijuoja VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Renginio partneriai – Lietuvos automobilių sporto federacija, LRT, radijo stotis „Extra FM“.

Asmuo kontaktams: Nedas Šinkūnas, tel. 8-671 60000