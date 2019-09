Mėgstame mokyti kitus: automobilių vairuotojai neabejingi dviratininkų saugumui?

Neišvengiamai trumpėjančios dienos netrukdo dviračių entuziastams ir toliau mėgautis pedalų mynimo malonumais. Vis dėlto, keliaudami tamsiuoju paros metu, dviratininkai dar ne visuomet pasirūpina savo matomumu, o kartu – ir saugumu kelyje.

Eismo dalyvių apklausa parodė, kad Kelių eismo taisykles (KET) sutiktiems dviratininkams neretai nusprendžia priminti ir patys automobilių vairuotojai.

65 proc. automobilių vairuotojų teigė, kad kelyje tamsiuoju paros metu sutikę be atšvaitų ir žibintų važiuojantį dviratininką vienokiu ar kitokiu būdu jį įspėtų apie sau ir kitiems keliamą pavojų. Trečdalis automobilių vairuotojų tai padarytų garsiniu signalu. Kas ketvirtas vairuotojas tuo neapsiribotų: sulėtinęs greitį ir atsidaręs langą dviratininkui primintų, kad būtina laikytis saugaus eismo reikalavimų. Dar 6 proc. vairuotojų sustotų ir išlipę iš automobilio su dviratininku griežtai pasikalbėtų apie saugumą.

Situacijų, kai vienų eismo dalyvių sukeliamos situacijos išprovokuoja kitų nepasitenkinimą, pasitaiko nemažai. Vis dėlto tokiais atvejais nereikėtų leisti užvaldyti emocijoms. Pavojinga ir kalbėtis su dviratininku pro atidarytą važiuojančio automobilio langą. Bet kurios transporto priemonės vairuotojas, visų pirma, turėtų koncentruotis į kelią, o bet koks blaškymasis ir kitų eismo dalyvių trukdymas kelia grėsmę eismo saugumui. Bandyti sustoti ir pasikalbėti su dviratininku taip pat derėtų tik tuomet, jei tai saugu, nekelia pavojaus nei vairuotojui, nei taisyklių nesilaikančiam dviratininkui bei kitiems eismo dalyviams. Apie taisyklių nesilaikančius eismo dalyvius taip pat galima pranešti kelių policijai.

Profesionalus dviratininkas, olimpietis Ramūnas Navardauskas sakė pastebintis, kad supratingumo tarp dviratininkų ir automobilių vairuotojų daugėja. Lietuvoje vis labiau populiarėjant važinėjimui dviračiais, R.Navardausko manymu, auga ir dviratininkų sąmoningumas bei dėmesys savo saugumui. Kartu ir automobilių vairuotojai ima labiau suprasti dviratininkus.

"Tenka pripažinti, kad pasitaiko neatsakingų ne tik dviratininkų, bet ir automobilių vairuotojų . Pačiam treniruojantis kone kaskart tenka susidurti su pavojingomis situacijomis, kai automobiliai pavojingai lenkia dviratininkus, nesilaiko pakankamo atstumo ir dideliu greičiu praskrieja visai greta. Kita vertus, ir dviratininkai ne visuomet pasirūpina savo saugumu, o važiavimas be atšvaitų ir žibintų tamsiuoju paros metu yra vienas to pavyzdžių. Tokie dviratininkai nesuvokia, į kokį pavojų stato save ir kitus tamsoje būdami beveik nematomi. Tie, kurie patys vairuoja automobilius ir yra susidūrę su tokiomis situacijomis, turbūt niekuomet nevažiuos į kelią dviračiu be būtinų atšvaitų ir žibintų", – sakė R.Navardauskas.