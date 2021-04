Lietuviams vis dar patraukliausi naudoti automobiliai – kaip juos pirkti protingai?

Dažniausiai renkasi iki 10 tūkst. eurų vertės automobilius

Apklausos duomenimis, didžiausia dalis Lietuvos gyventojų (42 proc.) automobiliui įsigyti ketina skirti iki 7 tūkst. eurų. Ketvirtadalis taikosi į 7–10 tūkst. eurų vertės automobilius. Maždaug tiek praėjusiais metais vidutiniškai kainavo 6–10 metų senumo automobiliai. Tokių transporto priemonių įsigijimo sandoriai pernai sudarė apie 15 proc. visų sudarytų automobilių pirkimo sutarčių. 60 proc. įsigytų automobilių buvo senesni nei 10 metų.

„Lietuvos gyventojai pirmenybę vis dar teikia naudotiems 10–15 metų senumo ar kiek naujesniems automobiliams – dažniausiai atvežtiems iš Vakarų Europos. Visgi daugėja ir naujesnius bei brangesnius automobilius besirenkančių gyventojų dalis. Mūsų užsakymu atliktos apklausos duomenys rodo, kad 20 proc. gyventojų automobiliui įsigyti ketina skirti nuo 10 iki 30 tūkst. eurų. Be to, naudoti automobiliai vis dažniau perkami su lizingu arba vartojimo paskola“, – sako „Citadele“ banko Verslo ir mažmeninės bankininkystės vadovas Darius Burdaitis.

Nesvarbu, ar naudoto automobilio vertė yra keli, ar kelios dešimtys tūkstančių eurų, tai bet kuriuo atveju yra reikšmingas pirkinys, kuriam reikėtų skirti pakankamai dėmesio. Dėl to perkant naudotą automobilį, pabrėžia „Citadele“ banko atstovas, svarbu nepamiršti kelių reikšmingų aspektų.

Nesivadovauti vien emocijomis

Automobilis yra nemažos vertės pirkinys, todėl jį įsigyjant nereikėtų vadovautis vien emocijomis. Tačiau būtent jos neretai ima viršų, o visi praktiniai klausimai nustumiami į šoną. Taip dažnai nutinka įsigyjant patį pirmąjį automobilį. Visgi banko atstovas pataria prieš apsisprendžiant pirmiausia įvertinti naudoto automobilio techninę būklę ir pabandyti apskaičiuoti jo išlaikymo išlaidas: degalų sąnaudas, galimas priežiūros ir remonto išlaidas. Tai padarius tikimybė, kad dėl įsigyto pirkinio ateityje teks gailėtis, sumažės.

Įvertinkite savo realius poreikius

Prieš perkant automobilį taip pat pravartu būtų atsakyti į klausimus, kaip dažnai ir kur naudositės automobiliu. Jei planuojate važinėti tik mieste, iki darbo ir atgal, galbūt neverta rinktis itin didelės, galingos transporto priemonės. Tokiu atveju gali pakakti kompaktiško ir manevringo automobilio. Jei jis reikalingas visai šeimai, tuomet racionalu rinktis erdvesnę transporto priemonę, kad tilptų ir šeimos nariai, ir visas bagažas.

Verta apsvarstyti visas įsigijimo galimybes

Įsigydami automobilį nuosavomis lėšomis rinkitės pardavėją, kuris sutiks priimti atsiskaitymą banko pavedimu ar kortele. Toks atsiskaitymas bus sklandesnis ir saugesnis, o jūs turėsite patikimą įrodymą, kad mokėjimas iš tiesų buvo atliktas.

Jei svarstote pirkti automobilį pasinaudodami banko ar kito kreditoriaus finansavimu, verta paanalizuoti, kokie finansavimo sprendimai siūlomi rinkoje. Populiarus pasirinkimas yra išperkamoji nuoma su likutine verte ar be jos. Pirmuoju atveju pasibaigus lizingo terminui pirkėjas turi galimybę automobilį išsipirkti už likutinę jo vertę arba grąžinti pardavėjui; antruoju – sumokėjus visas įmokas automobilis lieka pirkėjui. Perkant pigesnį automobilį arba norint pasiskolinti mažesnę sumą pirkiniui, nes likusi bus padengta nuosavomis lėšomis, galbūt verta apsvarstyti galimybę imti vartojimo paskolą automobiliui įsigyti. Bet kuriuo atveju prieš apsisprendžiant būtina išsiaiškinti, kokios palūkanos ir papildomi mokesčiai numatyti paskolos ar lizingo sutartyje. Be to, taip pat turėkite omenyje, kad lizingu galima įsigyti tik ne senesnius nei 15 metų automobilius.

Prieš pirkdami automobilį išbandykite

Pirkti naudotą automobilį tik užvedus jį ir pasikėlus variklio kapotą, žinoma, per daug rizikinga. Dėl to visuomet patartina pačiam atsisėsti prie jo vairo ir apvažiuoti keletą ratų – pasižiūrėti, kaip veikia pavaros, stabdžiai, vairas. Tiesa, naudoto automobilio pirkimą šiuo metu šiek tiek apsunkina COVID-19 pandemija, tačiau laikantis visų taikomų apribojimų ir saugumo priemonių prieš perkant išbandyti automobilį visgi yra būtina. Be to, pagal galimybes į automobilio apžiūrą verta pasiimti ir gerai šią sritį išmanantį žmogų, kuris galėtų patarti, į ką atkreipti dėmesį, arba skirti lėšų ir laiko atlikti profesionalią transporto priemonės techninę patikrą.

Kaip neužkibti ant sukčių kabliuko?

Apie „mažai naudotus“ automobilius, kuriais Vokietijoje savininkai važinėjo tik „iki bažnyčios“, juokai sklando jau ne vieną dešimtmetį. Tačiau pirkėjai vis vien neretai užkimba ant automobilio ridą klastojančių pardavėjų kabliuko. Geriausias būdas to išvengti – pasitikrinti automobilio istoriją tam skirtose internetinėse platformose. Nors tokia paslauga kainuoja, ji gali padėti išvengti daug didesnių išlaidų ateityje, kai pradeda į paviršių lįsti įvairūs automobilio, kurio rida suklastota, trūkumai.

Apie tai, kad automobilio pardavėjas nepasako visos tiesos, gali liudyti ir pernelyg nusidėvėjusios „mažai naudoto“ automobilio sėdynės ar salono apdaila, kiti defektai. Kilus abejonių, atlikite automobilio techninę apžiūrą. Tai gali padėti išvengti nemalonių ir nepigių staigmenų ateityje.

Baltijos šalių gyventojų apklausą „Citadele“ banko iniciatyva tyrimų bendrovė „Norstat“ atliko praėjusių metų rugsėjį. Lietuvoje apklausta daugiau nei tūkstantis vyresnių nei 18 metų gyventojų.