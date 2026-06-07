Lenktyniavo ir žavėjosi Argentina

Iš antros vietos – į pirmą
Ralis „Desafio Ruta 40“ buvo surengtas vakarinėje Argentinos dalyje, Andų kalnų papėdėje įsikūrusių San Chuano ir San Rafaelio apylinkėse.
M. Sidabras ir E. Česokas, dalyvavę SSV bagių varžybose, finišavo antri, tačiau techninės komisijos sprendimai pakoregavo rezultatus.
Pirmą vietą užėmęs, tačiau taisykles pažeidęs argentiniečių ekipažas: Jeremías Gonzalezas Feriolis ir Gonzalo Rinaldis – buvo diskvalifikuotas, tad lietuviai paskelbti nugalėtojais.
„Planą įvykdėme. Paskutinei ralio dienai buvome pasirinkę konservatyvią strategiją – išlaikyti poziciją, nedaryti klaidų. Viską atlikome kaip iš natų. Jokių prakirstų ratų, jokių navigacijos netikslumų. Važiavome saugiu tempu“, – sakė šturmanas E. Česokas.
Antra vieta teko ispanams Joanui Piferreriui ir Xavierui Blanco, trečioji – portugalams Jose Nogueirai ir Arcelio Couto.
Bendros sezono SSV įskaitos lyderiai po trijų etapų – portugalai Joao Montero ir Nuno Moraisas (123 taškai). Antri – argentiniečiai J. G. Feriolis ir G. Rinaldis (112 tšk.), treti – M. Sidabras ir E. Česokas (93 tšk.).
Ralį užbaigė stipriai
„Stock“ klasės lenktynes Argentinoje laimėjo legendinis prancūzas Stephane’as Peterhanselis, važiavęs su šturmanu Michaeliu Metge.
R. Baciuška su ispanu Orioliu Vidaliu nugalėtojams pralaimėjo 9 min. 18 sek. Trečią vietą užėmė amerikietė Sara Price su bendražyge Saydiie Gray.
„Paspaudėme, pabandėme padaryti viską, ką galime, bet iki pirmos vietos pritrūko. Norėjosi užbaigti ralį stipriai, pasiėmėme svarbius taškus“, – po paskutinio greičio ruožo kalbėjo R. Baciuška, laimėjęs tris iš penkių „Desafio Ruta 40“ greičio atkarpų.
Paspaudėme, bet iki pirmos vietos pritrūko. Norėjosi užbaigti ralį stipriai.
Per penkias dienas sportininkams teko įveikti aukštikalnes, akmenuotas upių vagas, kopas, greitus žvyrkelius, fešfešo dulkes, techninius iššūkius, baudas, lyderių pokyčius ir daug dramos iki pat paskutinių kilometrų.
„Argentina nustebino – ir trasos sudėtingumu, ir gamtos grožiu, ir sirgaliais. Buvo daug visko, sudėtinga navigacija, bet kartu – labai gera atmosfera. Smagu čia sugrįžti“, – teigė R. Baciuška.
Lietuvis išsilaikė bendros įskaitos lyderio pozicijoje – yra surinkęs 199 tšk. Toliau rikiuojasi S. Peterhanselis (170 tšk.) ir S. Price (164 tšk.).
Prireikė pagalbos ekipažo
„CFMOTO Thunder Racing Team“ komandos atstovas A. Kanopkinas, neišvengęs techninių keturračio kaprizų, užėmė ketvirtą vietą.
„Pirmus 260 km važiavau greitai, aplenkiau visus varžovus ir tuomet numirė akumuliatorius. Šiaip ne taip pavyko jį prikelti, pavažiuoti dar 10 km, bet tuomet dingo visi jo gyvybės ženklai. Teko laukti organizatorių pagalbos ekipažo, kad partemptų į stovyklavietę“, – skaudžia pirmo greičio ruožo patirtimi dalijosi A. Kanopkinas.
Nemenki iššūkiai laukė ketvirtą varžybų dieną.
„Kilome į 3 200 m aukštį virš jūros lygio, kur orą teko gaudyti kaip žuviai. Sunku buvo ir keturračiui“, – sakė A. Kanopkinas.
„Desafio Ruta 40“ trasose sėkmingiau už lietuvį pasirodė argentinietis Lucasas Dominguezas, Bolivijos sportininkas Leonardo Martinezas ir argentinietis Isidro Fernandezas.
Vis dėlto A. Kanopkinas su 38 taškais – bendros keturračių įskaitos lyderis. Antroje vietoje – L. Dominguezas (25 tšk.), trečiojoje – L. Martinezas (20 tšk.).
Ketvirtas pasaulio ralio reidų čempionato etapas numatytas spalio 28–lapkričio 3 d. Maroke, penktasis – lapkričio 22–27 d. Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE).
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