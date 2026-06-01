 Lengvųjų automobilių rinkoje – suaktyvėjimas: kokių vis dažniau dairosi lietuviai?

Lengvųjų automobilių rinkoje – suaktyvėjimas: kokių vis dažniau dairosi lietuviai?

2026-06-01 17:13
ELTOS inf.

Naujų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje gegužės mėnesį augo 16,8 proc.

<span>Lengvųjų automobilių rinkoje – suaktyvėjimas: kokių vis dažniau dairosi lietuviai?</span>
Lengvųjų automobilių rinkoje – suaktyvėjimas: kokių vis dažniau dairosi lietuviai? / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

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„Autotyrimų“ duomenimis, gegužę šalyje pirmą kartą buvo įregistruoti 5 238 nauji lengvieji automobiliai. Iš jų 4 845 buvo asmeniniai automobiliai, o 393 – komerciniai.

Pastarąjį mėnesį daugiausia buvo įregistruota „Toyota“ (1 232), „Volkswagen“ (820) ir „Škoda“ (755) markių automobilių.

Per gegužę taip pat įregistruoti 338 tikrieji elektromobiliai – tai 44,4 proc. daugiau nei prieš metus.

Nuo metų pradžios šalies automobilių parką papildė 20 858 nauji lengvieji automobiliai bei 1 495 elektromobiliai.

Šiame straipsnyje:
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automobilių rinka
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