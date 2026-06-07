Išsamus tyrimas: geriausi prestižiniai sedanai Lietuvos keliuose

Išsamus tyrimas
Dairydamiesi prestižinės klasės vidutinio dydžio sedano arba universalo, neišvengiamai susiduriame su populiariais Vokietijos, taip pat kitais Europos, Japonijos, Korėjos ir JAV gamintojais.
Kaip susigaudyti, kuris iš šių automobilių tinkamiausias, kurio savybės labiausiai atitinka konkretaus vairuotojo poreikius, suteikia geriausią kainos ir kokybės santykį?
Į šiuos klausimus atsakė portalas autoasas.lt. Remdamiesi Lietuvos vairuotojų patirtimi portalo specialistai išskyrė jų įvardytus pagrindinius šių automobilių pranašumus ir trūkumus.
Buvo išanalizuoti penkių geriausiai šioje klasėje vertinamų automobilių savininkų įvertinimai, esantys atsiliepimų svetainėje autoasas.lt. Kadangi Lietuvoje įregistruojamų automobilių amžiaus vidurkis yra dešimt metų, tad vertinami buvo panašaus senumo modeliai.
Trūksta sėdynių šildymo
Geriausiųjų penketuką su 3,8 balo įvertinimu pradeda „Audi A4“. Nuo 2015 iki 2025 m. gamintas su sedano ir universalo kėbulu. Varikliai: benzinas 1,4–2 l, dyzelinas 2–3 l.
Šiuo metu kaina Lietuvos rinkoje, priklausomai nuo naujumo ir techninės būklės, siekia nuo 8 tūkst. iki 33 tūkst. eurų.
„Audi A4“ – tylus ir komfortiškas, dyzeliniai varikliai veikia tyliai, salonas labai gerai izoliuotas nuo triukšmo, net su 19 colių ratais automobilis važiuoja komfortiškai.
Interjere naudojamos kokybiškos medžiagos, ergonomiškas dizainas, jaukus LED apšvietimas. Išskiriamas itin kokybiškas ir novatoriškas „Virtual Cockpit“ prietaisų skydelis, navigacija ir ekranų kokybė yra aukšto lygio.
Mieste ir užmiestyje degalų sąnaudos nedidelės – dyzeliniai varikliai suvartoja vidutiniškai 7 l/100 km ar net mažiau. Dauguma savininkų nesusidūrė su rimtomis problemomis net po kelių eksploatacijos metų. „Audi A4“ pagrindiniai trūkumai – „S-Line“ versijos kieta pakaba, prasta bazinė garso aparatūros kokybė, ant chromuotų detalių atsiranda dėmių, „apsiniaukia“ chromo apdaila.
Kai kuriuose modeliuose trūksta šildomų sėdynių ar kitų įprastų funkcijų, kurios dabar laikomos standartinėmis.
Net esant „Sport+“ režimui, pavarų dėžė vangiai reaguoja į greitesnį akceleratoriaus paspaudimą.
Nestabili važiuoklė
Ketvirtoje vietoje su 4,1 balo įvertinimu C klasės „Mercedes Benz“ (W205), gamintas nuo 2014 iki 2021 m. Pasižymi įvairiais kėbulais: sedanas, universalas ir kupė.
Varikliai įvairūs: benzinas 2–6 l, dyzelinas 2,2 l, benzinas / elektra 2 l, dyzelinas / elektra 2,2 l. Šiuo metu kaina siekia nuo 8 tūkst. iki 30 tūkst. eurų.
Labai gražus, modernus ir akį traukiantis W205 kėbulas, prabangus ir tvarkingas interjeras, kokybiškos medžiagos, gražus LED apšvietimas.
Geras komforto įrangos lygis. Vidutiniškai minkštas, patikimas automobilis.
Tarp trūkumų išsiskiria prasta variklio skyriaus ir veidrodėlių srities garso izoliacija važiuojant didesniu greičiu. Kai kurie savininkai mini „plaukiojančią“ važiuoklę, nepakankamą stabilumą posūkiuose.
Net esant „Sport+“ režimui, pavarų dėžė vangiai reaguoja į greitesnį akceleratoriaus paspaudimą. Multimedijos sistema primityvi, prastoka garso sistema. Būdingos smulkios elektronikos problemos – dažnai sugenda durų rankenėlių apšvietimo lemputės, šildomų sėdynių blokas ar USB jungtys.
Bavarijos kregždė
Trečioje vietoje, kaip ir sufleruoja pavadinimas, 3 serijos BMW, įvertintas 4,2 balo. Automobilis, gamintas nuo 2012 iki 2019 m., sedano ir universalo kėbulu. Varikliai: benzinas 2–3 l ir dyzelinas 2 l.
Šiuo metu kaina siekia nuo 5,5 tūkst. iki 20 tūkst. eurų.
Vairuotojus džiugina geras valdymas ir dinamika. „Sport“ režimas ir „Xdrive“ dar labiau padidina vairavimo malonumą.
Geras dyzelinių variklių ekonomiškumas – realiomis sąlygomis užmiestyje pasiekiamos 5–6 l/100 km degalų sąnaudos. 3 l su „Twin scroll“ turbina 240 kW variklio puiki dinamika, o degalų sąnaudos – 11–12 l/100 km. 328i trauka irgi įspūdinga.
Patikimi ir ilgai veikiantys dyzeliniai varikliai. Aukšta interjero medžiagų kokybė. Modeliai su „Luxury“ ar „M Sport“ paketais sukuria visai kitą pojūtį nei baziniai.
Tiesa, standartinė garso aparatūra labai prastos kokybės. Originalios dalys brangios, kai kurios dalių sunku rasti. Remonto darbai (stabdžiai, reduktoriai, žibintai) gali būti labai brangūs. Salono erdvės trūkumas, mažas degalų bakas, nėra vietos atsarginiam ratui.
Nepaisant didelio 2 t svorio, „Model 3“ dėl žemo svorio centro labai gerai valdomas.
Švediškas žirgas
Iki nugalėtojo vardo vos žingsnio pritrūko „Volvo V60“, gavusiam 4,4 balo įvertinimą. Gamintas nuo 2010 iki 2018 m. sedano ir universalo kėbulais.
Varikliai: benzinas 2–3 l, dyzelinas 2–2,4 l. Šiuo metu kaina siekia nuo 3 tūkst. iki 14 tūkst. eurų.
Vairuotojams imponuoja labai patogios sėdynės, stabilumas kelyje. T5, D3 ir D5 varikliai pasižymi gera trauka ir gana geru ekonomiškumu. Kokybiškos interjero medžiagos ir surinkimas. Premium garso „Harman Kardon“ sistema vertinama labai gerai.
Tiesa, dauguma savininkų mini per kietą važiuoklę. Jaučiamas erdvės trūkumas keleiviams gale ir bagažinėje.
Dažnokai genda atraminiai guoliai, elektrinis rankinis stabdys, durų spynos, aušinimo sistemos elementai, kondicionieriaus radiatoriai. 1,6, 2,0 VEA, keturių cilindrų varikliai – nepatikimi, naudoja tepalus ir linkę į gedimus.
Originalios detalės brangios, tepalų keitimas automatinėje dėžėje sudėtingas ir brangus dėl sunkiai pasiekiamų filtrų. Sunku rasti modelį su gera komplektacija, pvz., su šildomomis sėdynėmis, kameromis, navigacija.
Patikimasis „Lexus“
Geriausio savo segmento atstovo titulus nuskynė „Lexus IS“ su 4,5 balo. Gaminamas nuo 2013 m., bet tik su sedano kėbulu.
Varikliai: benzinas 2,5–3,5 l ir benzinas / elektra 2,5 l.
Šiuo metu kaina siekia nuo 12 tūkst. iki 23 tūkst. eurų.
„Lexus IS“ modeliai garsėja patikimumu, dauguma savininkų nurodo, kad automobilis nekelia didelių rūpesčių labai ilgą laiką.
Hibridinės versijos užmiestyje naudoja tik 4,5–6,5 l/100 km, mieste – 7 l ar net 5–5,5 l/100 km. Interjeras laikomas stilingu ir funkcionaliu – aukštos kokybės medžiagos, tylus salonas, komfortiška važiuoklė.
Gerai apgalvotas interjeras, ergonomiška vairuotojo vieta. Labai gerai vertinama „Mark Levinson“ garso aparatūra, geri LED žibintai, priekinės ir galinės kameros. Stabilus, neblogai valdomas automobilis, ypač su „F-sport“ pakaba.
Silpnoka dinamika važiuojant 70 km/val. ir greičiau, palyginti su BMW ar kitais konkurentais. Prasta bazinė garso aparatūra. Gale vietos labai mažai – nepatogu aukštiems keleiviams ar šeimoms su keliais vaikais.
Nenuspėjama baterija
Į penketuką nepateko, tačiau nemažai dėmesio sulaukė ir „Tesla Model 3“. Vien tik elektrinis sedanas, gaminamas nuo 2018 m. Šiuo metu kaina siekia nuo 16 tūkst. eurų.
Elektrinis variklis suteikia maksimalų sukimo momentą akimirksniu, „Model 3“ pagreitis gali siekti vos 3,3–3,5 sek. iki 100 km/val.! Nepaisant didelio 2 t svorio, „Model 3“ dėl žemo svorio centro labai gerai valdomas. Labai pigi automobilio eksploatacija, realios energijos sąnaudos siekia 0,17–0,20 kWh/km – vos apie 3 eurus už 100 km. Naudojant namuose įrengtą saulės baterijų energiją, eksploatacijos kaina beveik lygi nuliui.
Minimalios priežiūros išlaidos: nėra tepalų, diržų, įvairių filtrų, žvakių ir pan. Labai tylus automobilis, puiki informacinė sistema – intuityvus centrinis ekranas, puiki pramogų sistema.
Vairuotojai įvardija dažymo kokybės, tarpelių tarp detalių, sandarumo trūkumus, prastai sureguliuotos durelės, žibintuose renkasi kondensatas. Gali pasitaikyti rimtesnių variklių ir baterijos gedimų net gana naujuose modeliuose.
Ribotas realus nuvažiuojamas atstumas – teoriškai įmanoma įveikti 500 km, bet baterijai tausoti rekomenduojama jos įkrovimą laikyti 20–80 proc. ribose. Tad realiai nuvažiuojama apie 300 km, o šaltis gali sumažinti nuotolį iki vos 150 km! Stabdžiai ar autopiloto elgsena veikia ne taip švelniai, kaip tikimasi iš tokios kainos automobilio. Vartotojams kliūna ir žema automobilio prošvaisa.
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