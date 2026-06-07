GPS sekiklis ar plieno grandinės

Ilgapirščių sezonas
Anot draudimo technologijų bendrovės „Balcia Insurance SE“ filialo Lietuvoje atstovų, šiltuoju metų laiku tokių vagysčių padaugėja kone kasmet.
„Atostogų laikotarpiu – daugiau dviračių, elektrinių paspirtukų vagysčių ir įsilaužimų į sandėliukus. Gyventojų grupėse socialiniuose tinkluose nuolat atsiranda pranešimų apie per rajonus nusiritusias ilgapirščių padarytas žalas“, – sakė „Balcia“ žalų departamento vadovė Viktorija Bužokaitė.
Pasak jos, dalis gyventojų vis dar neįvertina, kaip greitai vagys gali pasinaudoti nepakankama apsauga ar neatsargiai pasirinkta laikymo vieta.
„Žmonės dažnai mano, kad rakinama laiptinė yra saugi vieta dviračiui laikyti, tačiau iš tikrųjų į ją patekti nesudėtinga. Pasitaiko atvejų, kai dviračiai ilgam paliekami lauke, prie parduotuvių ar biurų, naudojant nepakankamai saugias spynas“, – teigė V. Bužokaitė.
Pigias trosines spynas galima nukirpti per kelias sekundes.
Taupumas ir rizika
Kad vagys naudojasi gyventojų neatsargumu, pabrėžė dviračių parduotuvės ir serviso „Dviračių arena“ vadovas Robertas Jasiulevičius.
„Vagys labai greitai pastebi reguliariai tose pačiose vietose paliekamus dviračius. Buvo atvejis, kai brangus dviratis buvo pavogtas net iš trečio aukšto balkono Žvėryno mikrorajone Vilniuje“, – sakė jis.
Anot eksperto, viena didžiausių klaidų – taupymas apsaugos priemonėms.
„Dažnai žmonės renkasi pigias trosines spynas, kurias galima nukirpti vos per kelias sekundes. Jei žmogus investuoja į kokybišką ar brangų dviratį, tokį pat dėmesį turėtų skirti ir jo apsaugai. Didžiausias dviračių spynų gamintojas Europoje ABUS rekomenduoja dviračio apsaugai skirti apie 10 proc. jo vertės“, – teigė R. Jasiulevičius.
Pasak jo, šiandien patikimiausiais sprendimais laikomos U formos spynos, storos grūdinto plieno grandinės ir papildomos apsaugos priemonės: GPS sekikliai ar signalizacijos.
Išskirtiniai taikiniai
„Balcia“ žalų departamento vadovė V. Bužokaitė teigė, kad dažniausiai po vagystės klientams atlyginama žala siekia nuo 300 iki 1,5 tūkst. eurų.
„Didžiausi nuostoliai įprastai susiję su aukštesnės klasės sportiniais ir karboniniais dviračiais. Tokie modeliai vagims itin patrauklūs dėl didesnės perpardavimo vertės, todėl dažnai tampa pagrindiniu taikiniu“, – pažymėjo V. Bužokaitė.
Anot jos, po vagystės svarbu ne tik užfiksuoti įvykį draudimui, bet ir bendradarbiauti su policija – tai padidina tikimybę susigrąžinti pavogtą turtą.
„Pasitaiko atvejų, kai gyventojai į policiją kreipiasi tik dėl to, kad būtų užregistruotas įvykis draudimui, tačiau vėliau patys nebenori tęsti proceso ar atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą. Vis dėlto kuo aktyviau bendradarbiaujama po vagystės, tuo didesnė tikimybė, kad transporto priemonę pavyks surasti“, – nurodė V. Bužokaitė.
Rėmo numeris pravers
Ekspertai rekomenduoja dviračius ir elektrinius paspirtukus visuomet rakinti prie tvirtų, nejudinamų objektų ir vengti pigių trosinių spynų.
Patariama transporto priemonių ilgam nepalikti laiptinėse, požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse ar nuošalesnėse vietose, ypač išvykstant ilgesniam laikui.
Specialistai primena išsaugoti dviračio dokumentus ir užsirašyti rėmo numerį – tai gali padėti po vagystės greičiau identifikuoti transporto priemonę.
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