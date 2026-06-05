Per du mėnesius – apie milijonas keleivių

„Jau susiskaičiavom visus skaičius – turime apie milijoną keleivių, kurie pasinaudojo šita lengvata per šituos du mėnesius“, – penktadienį LRT radijui teigė „LTG Link“ verslo vystymo vadovė Modesta Gusarovienė.
„Ir šią dieną skaičiuojame, kad, matote, mes nematome, ar naujas, ar nenaujas (klientas – BNS) atėjo, kai pirko, tarkime, pačiame traukinyje bilietą, bet tie, kurie pirko skaitmeniniais kanalais bilietus, matom, kad naujų klientų, kurie važiavo arba registravosi pirmą kartą, buvo apie 35 tūkst. per abu mėnesius. Tai tikrai yra dideli skaičiai, įprastai mes turim apie 10 tūkst. per mėnesį naujų klientų“, – pridūrė ji.
Be kita ko, M. Gusarovienė pranešė, kad jau svarstoma idėja įvesti traukinio bilietus konkrečiam kelionių skaičiui.
„Svarstomi įvairūs variantai. Manau, kad artimiausiu metu turėsime priimti sprendimus. Turime daugkartinio bilieto (idėją – BNS) ant stalo“, – kalbėjo M. Gusarovienė.
Kaip rašė BNS, nuo balandžio 1 dienos iki gegužės 31 dienos keleiviai gali įsigyti 50 proc. pigesnius traukinio bilietus kelionėms vietinio susisiekimo maršrutais, o nuolaidos taikomos ir keleiviams, kurie ir taip keliauja pigiau.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ketvirtadienį teigė kol kas neturintis informacijos, kokią įtaką valstybės biudžetui turėtų bilietų atpiginimas.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas svarsto, kad bilietų kainos galėtų būti mažinamos nebent vasaros pabaigoje.
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