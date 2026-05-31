Du „Lamborghini“ – į metalo laužą

„Carscoops“ duomenimis, abu superautomobiliai nukentėjo taip, kad galimybės juos suremontuoti – minimalios: beveik visas „Aventador S“ sudegė, dalis „Revuelto“ kėbulo atsilaikė, tačiau priekis aplamdytas kaip reikiant, važiuoklė – irgi.
Ugniagesiai į avarijos vietą atvyko, kai „Aventador S“ jau liepsnojo. Policija incidento kol kas nekomentavo ir galimų priežasčių neįvardijo. Liudininkų teigimu, prieš susidūrimą abu „Lamborghini“ viešame kelyje lenktyniavo.
Preliminariais duomenimis, JAV naudotą „Aventador S“ galima nusipirkti už 420–500 tūkst. dolerių, už „Revuelto“ teks pakloti maždaug 600–700 tūkst. dolerių.
„Carscoops“ priminė, kad šiemet balandį netoli Sakramento beveik 2,5 mln. JAV dolerių įvertintą „Ford GT“ užkabino iš šalutinio kelio į pagrindinį išvažiavęs lengvasis furgonas.
Kontaktas buvo stiprus, nes „Ford GT“ pakilo į orą, trenkėsi į betoninę užtvarą ir įskrido į greta buvusią aikštelę. Dviem šiuo superautomobiliu važiavusiems asmenims prireikė medikų pagalbos.
Naujesnės kartos (2017–2022 m.) „Ford GT“ turi 3,5 l darbo tūrio „EcoBoost V6“ variklį, generuojantį 660 arklio galių, itin lengvas anglies pluošto kėbulas ir aktyvi aerodinamika užtikrina maksimalų greitį ir stabilumą kelyje.
Absurdiškas incidentas gegužę užfiksuotas aukcione „Mecum“. Pirkėjas rovėsi plaukus, kai ką tik jo nupirktas 1970-ųjų „Ford Mustang Mach 1“ dėl nežinomų priežasčių trenkėsi į ekspozijos salės stulpą. Buvo apgadintas variklio dangtis, sparnai, bamperis, radiatoriaus grotelės. „Mecum“ personalas negalėjo paaiškinti, kodėl taip atsitiko.
(be temos)
(be temos)
(be temos)