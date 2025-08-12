Lietuvos bankas apie vėjus NT rinkoje: ar būsto kainos vėl auga?

Jo duomenimis, kainos labiausiai augo Kaune – atitinkamai 13,4 proc. ir 2,5 proc., Vilniuje – atitinkamai 10,7 proc. ir 1,5 proc., Klaipėdoje – 10,3 proc. ir 2,3 proc.
Visoje Lietuvoje, išskyrus Vilnių, per metus butai brango 10,5 proc., per mėnesį – 1,7 proc., o išskyrus Vilnių, Kauną ir Klaipėdą, – atitinkamai 8,9 proc. ir 0,3 proc.
Skaičiuojant lietuvišką pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksą (PSBKI), būsto kaina lyginama su anksčiau įvykusio sandorio to paties būsto kaina. Indeksui apskaičiuoti svarbiausi yra sandorio data, kaina ir unikalus objekto numeris.
Į indeksą neįtraukiami pirmą kartą parduoti objektai, pavyzdžiui, nauji būstai – pastarieji į indeksą pateks tik tuomet, kai bus parduodami antrą ar vėlesnį kartą.
Indeksas yra lietuviška versija JAV skaičiuojamo pasikartojančių sandorių būsto kainų indekso „S&P CoreLogic Case-Shiller Home Price Indices“, kitaip dar vadinamo tiesiog Šilerio indeksu, nes prie jo kūrimo prisidėjo lietuviškų šaknų turintis Nobelio premijos laureatas, JAV ekonomistas Robertas Shilleris.
