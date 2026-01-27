Žiniasklaida: „Bybit“ kriptoturto licencijos negavo neatitikusi nacionalinio saugumo reikalavimų

Licencijavimo procesas Lietuvoje dėl to buvo nutrauktas, o „Bybit“ nusprendė licencijos pagal Europos Sąjungos (ES) Kriptoturto rinkų (MiCA) reglamentą siekti kitoje jurisdikcijoje – Austrijoje.
„Bybit Europe“ vykdomasis direktorius Dmitrijus Uškovas portalui nurodė, kad Lietuvos saugumo institucijos nusprendė, jog akcininkų struktūra kelia grėsmę šalies nacionaliniam saugumui dėl ryšių su Kinija. Anot jo, licencijavimo procesas buvo sustabdytas nepaisant to, kad „Bybit“ siekdama licencijos siūlė keisti savo akcininkų struktūrą.
Pasak portalo, bendrovės licencijavimo procesas Austrijoje buvo sėkmingas. Kadangi tai ES šalis, „Bybit“ gali pasinaudoti paslaugų pasportavimo teise ir vis tiek teikti paslaugas Lietuvoje.
Teisinis reguliavimas reikalauja, kad pagrindinis bendrovės biuras būtų perkeltas į šalį, kurioje ji licencijuota, tačiau „Bybit“ kol kas neplanuoja visiškai uždaryti padalinio Lietuvoje, čia įmonė veikia per bendrovę „Onlychain Fintech Limited“.
ELTA primena, kad 2024 m. gruodžio pabaigoje Lietuvoje ir kitose ES valstybėse buvo pradėtas taikyti MiCA reglamentas, kuriuo kriptoturto teikėjai priskiriami finansų įstaigoms.
Kad galėtų tęsti veiklą, tokios įmonės turi gauti Lietuvos banko (LB) išduotą veiklos licenciją. Su kriptoturtu susijusia veikla Lietuvoje užsiimančios įstaigos tai padaryti turėjo iki 2025 m. pabaigos.
MiCA reglamento tikslas – nustatyti vienodus reikalavimus kriptoturto veiklai visoje Europoje bei skatinti inovacijas, tuo pat metu išlaikant finansinį stabilumą ir apsaugant vartotojus nuo rizikų.
