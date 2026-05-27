Žiniasklaida: „Artea“ uždarė NT plėtotojos „Domė Group“ sąskaitas

Jo duomenimis, įmonė dėl to kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, kuris praėjusį lapkritį atmetė ieškinį, o šią gegužę Vilniaus apygardos teismas atmetė įmonės apeliacinį skundą patvirtindamas, kad banko sprendimas nutraukti sutartį yra teisėtas ir pagrįstas.
„Artea“ teigimu, „Domė Group“ vengė atvirai bendradarbiauti su banku, negalėjo nurodyti tikrosios vykdomos veiklos ir sąsajų su partneriais, jos nepagrindė teisingais dokumentais, informaciją teikė vangiai, ne visą ir pasirinktinai, todėl bankas negalėjo „pažinti savo kliento“ ir išpildyti jam keliamų Pinigų plovimo prevencijos įstatymo reikalavimų.
Be to, portalo teigimu, bankas nurodė aptikęs reikšmingos neigiamos informacijos apie Borisą Khaitą, vieną iš bendrovės akcininkų, jo ryšius su Rusija.
Nors teismas vertino, jog Rusijos pilietybės turėjimas savaime nėra ir negali būti pateisinama priežastis vienašališkai nutraukti dalykinius santykius, kadangi asmuo turi leidimą gyventi Lietuvoje ir nėra įtrauktas į sankcionuotųjų sąrašą, nusprendė, kad šiuo atveju bankas turėjo taikyti sustiprintas pažinimo priemones.
Skelbiama, kad „Domė Group“ direktorė Inga Navickaitė Vilniaus apygardos teismo sprendimą vertina kaip nepagrįstą, esą įmonė dėjo pastangas bendradarbiauti su „Artea“, jos veikloje nebuvo nustatyta teisės aktų pažeidimų, todėl jį rengiasi skųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Portalo duomenimis, teismo dokumentuose nurodoma, kad „Artea“ pranešus apie norą nutraukti sutartis, „Domė Group“ atsidarė sąskaitas komerciniuose bankuose „SME Bank“ ir „Revolut“.
„Domė Group“ direktorės Ingos Navickaitės komentaras
„Domė Group" šiuo metu dalyvauja teisiniame ginče su „Artea" banku dėl, mūsų nuomone, nepagrįsto sprendimo vienašališkai nutraukti dalykinius santykius ir uždaryti bendrovės sąskaitą.
Bendrovės pozicija išlieka nuosekli – manome, kad toks sprendimas buvo neproporcingas, nes mūsų veikloje nebuvo nustatyta teisės aktų ar tarptautinių sankcijų pažeidimų.
Suprantame, kad esant įtemptai geopolitinei situacijai finansų sektoriaus jautrumas rizikų vertinimui yra reikšmingai išaugęs, tačiau tikime, kad rizikos valdymas turi būti grindžiamas konkrečiais pažeidimais, o ne abstrakčiomis prielaidomis.
Viso proceso metu bendrovė bendradarbiavo su banku, pateikė prašytus dokumentus bei informaciją apie lėšų kilmę, aktualius sandorius pagrindžiančius dokumentus. Kompetentingų institucijų vertinimo metu pažeidimų nustatyta nebuvo.
Banko nuomone, padidintą riziką kelia, kad vienas iš Bendrovės akcininkų turi Rusijos pilietybę, investicijos Lietuvoje atliekamos per užsienio bendroves. Vis dėlto, bankas neatsižvelgė, kad Lietuvoje šis asmuo gyvena nuo mažens, čia sukūrė šeimą, turi 10 metų leidimą gyventi Lietuvoje ir nėra įtrauktas į sankcijų sąrašus.
Kartu norime pabrėžti, kad „Domė Group“ veikla Lietuvoje yra orientuota į ilgalaikių NT projektų vystymą, investicijas ir realios ekonominės vertės kūrimą. Investicijos į NT plėtrą vykdomos per juridinius asmenis – tai tarptautinėje investicinėje praktikoje įprastas modelis.
„Domė Group" veikla vyksta stabiliai – projektai vystomi, visi įsipareigojimai partneriams ir klientams vykdomi laiku. Vykstant ginčams su „Artea“ banku naujos Bendrovės sąskaitos buvo atidarytos kituose didžiuosiuose bankuose „SME bank“ ir „Revolut“, kurie atliko savo vertinimą ir priėmė sprendimą bendradarbiauti.
Vilniaus apygardos teismo sprendimą vertiname kaip nepagrįstą ir planuojame jį skųsti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.“
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