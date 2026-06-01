 „Wolt Market“ uždarys fizines parduotuves Lietuvoje

„Wolt Market“ uždarys fizines parduotuves Lietuvoje

2026-06-01 14:10
ELTOS inf.

„Wolt Market“ planuoja uždaryti fizines parduotuves Vilniuje ir Kaune, visgi maisto ir prekių pristatymo platforma „Wolt“ bei mobilioji programėlė toliau veiks įprastai.

<span>„Wolt Market“ uždarys fizines parduotuves Lietuvoje</span>
„Wolt Market“ uždarys fizines parduotuves Lietuvoje / P. Peleckio / BNS nuotr.

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Įmonės teigimu, sprendimą nulėmė strateginiai investicijų vertinimai.

„2022 metais pradėjome „Wolt Market“ veiklą Lietuvoje siekdami šalies gyventojams pasiūlyti kokybiško maisto prekių apsipirkimo internetu patirtį. Deja, investicijų lygis, reikalingas tvariam „Wolt Market“ verslui Lietuvoje plėtoti, neatitinka mūsų ilgalaikės strategijos“, – pranešime cituojamas „Wolt Market“ vadovas Baltijos šalims ir Danijai Lasse Weber‘is.

„Tai nebuvo lengvas žingsnis. Didžiuojamės savo komandos pastaraisiais metais nuveiktu darbu Lietuvoje“, – teigia jis.

Platforma pažymi, kad pasitraukimas yra susijęs tik su Lietuva, „Wolt Market“ plėtra ir toliau planuojama kitose šalyse.

„Wolt“ ir toliau planuoja investuoti kitose rinkose, kuriose veikia, todėl šis žingsnis neturi įtakos „Wolt Market“ veiklai kitose šalyse“, – teigiama pranešime.

Pažymima, kad šiuo metu pradedamos konsultacijų procedūros su esamais darbuotojais, kuriuos tiesiogiai paveiks šis pokytis.

Kada bus uždaromos „Wolt Market“ parduotuvės, kol kas neskelbiama.  

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