Vyriausybė: 36 mln. eurų vertės Giraitės gamyklos plėtra – valstybei svarbus projektas

Numatoma, kad gamykla nuo 2028 metų pradžios padidins šaudmenų gamybą, o 2029 metais įsigijusi papildomų įrenginių ir įrengusi dar vieną liniją bei modernizavusi kokybės kontrolę pajėgumus dar padvigubins.
Gamyklos akcininkė Finansų ministerija pabrėžia, kad įgyvendinus plėtrą būtų padidinti bendrovės gamybos pajėgumai, sumažinta priklausomybė nuo išorinių tiekėjų bei gamintojų, užtikrintas didesnis Lietuvos bei sąjungininkų aprūpinimas šaudmenimis.
Skaičiuojama, kad išplėtus pajėgumus įmonės pajamos padidės nuo 28 mln. eurų pernai iki bent 59 mln. eurų 2029 metais, o EBITDA – nuo 4,9 mln. eurų iki mažiausiai 13 mln. eurų.
Ministerija pažymi, kad bendrovės gamybos infrastruktūra yra pakankama antrajai linijai įdiegti be esminių papildomų investicijų į pastatus.
Preliminarus projekto biudžetas siekia 36,37 mln. eurų – jis bus finansuojamas iš bendrovės nuosavų ir prireikus pasiskolintų lėšų.
Finansų ministras Taurimas Valys rugpjūtį sakė, kad projektui bus siekiama Šiaurės investicijų banko (ŠIB) paskolos.
Antrą šovinių gamybos liniją Giraitės gamykla pradėjo statyti rugpjūčio pabaigoje.
BNS rašė, kad bendrovė ruošiasi nuo 5,5 tūkst. iki 7,9 tūkst. kv. metrų išplėsti gamybos ir sandėliavimo patalpas, pastatyti naują pavojingų atliekų aikštelę, rodo gamyklos plėtros projekto poveikio aplinkai vertinimo dokumentai. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti 2027 metų trečiąjį ketvirtį.
Šiemet sausį Giraitės gamykloje pradėjo veikti pažangios šaudmenų kontrolės ir sujungimo į vieną juostą sistemos, o kovą įrengti karinių bei snaiperinių kulkų ir švininės šerdies formavimo presai, leidę gamyklai pačiai pasigaminti reikalingas kulkas.
Birželį skelbta, kad gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius – bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją.
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