VTEK: meras supainiojo interesus, nustatydamas vadovo atlygį

„Įvertinusi aplinkybes (komisija – BNS) konstatavo, kad ponas Artūras Visockas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio pirmą ir antrą dalis. Taip pat nedeklaruodamas aplinkybių, pažeidė šešto straipsnio antros dalies ketvirtą punktą“, – antradienį po posėdžio žurnalistams sakė VTEK pirmininko pavaduotoja Virginija Aleksejūnė.
Tyrimo metu vertinta, ar priimdamas sprendimą dėl T. Petreikio atlygio meras neturėjo privataus intereso.
BNS rašė, kad VTEK duomenimis, A. Visockui baudžiamojoje byloje pareikštas įtarimas dėl poveikio liudytojui – tam pačiam T. Petreikiui, tuo metu ėjusiam bendrovės „Šiaulių šviesos“ direktoriaus pareigas.
Potvarkį dėl bendrovės „Šiaulių šviesa“ direktoriaus T. Petreikio pareiginės algos, kintamosios dalies ir premijos skyrimo meras A. Visockas pasirašė praėjusių metų gegužės 23 dieną.
„Komisijos vertinimu, toks ryšys tarp asmenų kelia interesų konfliktą ir ponas Artūras Visockas turėjo deklaruoti šias aplinkybes, o esant situacijai, kada reikia priimti sprendimą, nusišalinti“, – teigė V. Aleksejūnė.
Kaip skelbė BNS, Šiaulių apygardos teismas pernai spalį ėmėsi baudžiamosios bylos, kurioje A. Visockas ir dar du asmenys kaltinami piktnaudžiavimu bei pasikėsinimu sukčiauti, galimai neskaidriai organizuojant 1,7 mln. eurų vertės miesto gatvių apšvietimo įrengimo viešąjį pirkimą.
Šiaulių meras kaltinamas piktnaudžiaudamas tarnyba daręs neteisėtą įtaką viešųjų pirkimų procedūrai, siekdamas turtinės naudos viešųjų pirkimų konkurse dalyvavusios privačios bendrovės akcininkui bei kitokios naudos sau.
A. Visockas taip pat kaltinamas siekęs paveikti liudytoją, kad ikiteisminio tyrimo metu ir teisme šis duotų melagingus parodymus.
Meras anksčiau BNS teigė viską daręs viešojo intereso naudai, o kaltinimus vadino vėjais.
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