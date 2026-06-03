VMVT šiemet iš pažeidėjų konfiskavo 95 gyvūnus

Vien per gegužę, įsigaliojus administraciniams nutarimams, VMVT iš šešių asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių du buvo ūkiniai.
Tarnybos teigimu, dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisymu – gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atvejų, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusių gyvenimo aplinkybių.
„Kaip rūpinamės savo šeimos nariais, taip turime rūpintis ir savo gyvūnais – užtikrinti jiems tinkamą priežiūrą, visavertį šėrimą, girdymą bei veterinarinę pagalbą, kai to prireikia. Institucijos gali padėti, vykdyti kontrolę, reaguoti į pranešimus, tačiau negalime kasdien priimti sprendimų už gyvūnų laikytojus. Kai žmogus supranta, kad dėl sveikatos, amžiaus ar kitų priežasčių nebegali užtikrinti tinkamos gyvūnų priežiūros, svarbiausia nedelsti ir nelaukti, kol situacija taps kritinė. Pagalbos reikia ieškoti kuo anksčiau“, – pranešime cituojama VMVT Priežiūros departamento patarėja Diana Daina Šutovienė.
Apie pastebėtus ar įtariamus gyvūnų sveikatos ir gerovės pažeidimus gyventojai raginami informuoti VMVT.
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