„Vinted“ svarsto galimybę įvykdyti šį sandorį – komentuoti atsisakė

Pasak su šiuo klausimu susipažinusių asmenų, sparčiai auganti bendrovė veda preliminarias derybas dėl esamų akcijų pardavimo, o tokio sandorio vertė galėtų siekti kelis šimtus milijonų eurų.
Jie pridūrė, kad bet koks procesas greičiausiai prasidės kitų metų pradžioje, tačiau įspėjo, kad derybos tebėra ankstyvoje stadijoje ir sandorio vertė ar apimtis dar nėra nustatyta.
Lietuvoje įsikūrusi „Vinted“ maždaug prieš metus pritraukė naujų investuotojų, kai JAV investicinė grupė TPG padėjo sudaryti sandorį, kuriame taip pat dalyvavo turto valdymo įmonė „Baillie Gifford“ – anuomet platformos akcijų vertė siekė 5 mlrd. eurų.
Bendrovės vadovas Thomas Plantenga penktadienį pareiškė, kad platformoje siūlomų įsigyti prekių, kurių bendra vertė siekia 10 mlrd. eurų, pardavimo pajamos, 2024 m. siekusios 813 mln. eurų, šiemet turėtų išaugti apie 40 proc. ir pasiekti daugiau nei 1 mlrd. eurų. Praėjusiais metais grynasis pelnas išaugo beveik keturis kartus – iki 76,7 mln. eurų.
Įkurta 2008 m. kaip platforma, kurioje vietiniai gyventojai gali keistis drabužiais, 2019 m. „Vinted“ tapo pirmuoju Lietuvos technologijų startuoliu, kurio vertė pasiekė 1 mlrd. JAV dolerių. Tarp pirmesnių jos finansuotojų yra bendrovės „Accel“, „Insight Partners“, „EQT“, „Lightspeed“ ir „Sprints“.
Prieš metus duodamas interviu „Financial Times“ Th. Plantenga užsiminė, kad daugelyje Europos šalių jau įsitvirtinusi įmonių grupė netrukus galėtų plėstis ir į JAV rinką. Penktadienį bendrovė pranešė, kad pirmą kartą pabandė patekti į JAV rinką, sukurdama ryšį tarp Londono ir Niujorko, kuris suteikia abiejuose šiuose miestuose esantiems pirkėjams ir pardavėjams prekiauti tarpusavyje.
„JAV rinka yra labai nebrandi, – transliuotojui „Bloomberg TV“ pasakojo Th. Plantenga. – Visi joje esantys žaidėjai susiduria su sunkumais, o naudotų prekių skverbtis yra labai maža. O tai mums suteikia didžiulę galimybę.“
Pirmiau Th. Plantenga yra sakęs, kad „Vinted“ galiausiai galėtų siekti įgyvendinti pirminį viešąjį akcijų platinimą, nors jokio tam nustatyto grafiko nėra.
Bendrovė „Vinted“ šią informaciją komentuoti atsisakė.
