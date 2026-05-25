„Vilniaus prekyba“ pernai grynąjį pelną didino iki 190 mln. eurų

Skelbiama, kad „Vilniaus prekybos“ įmonių grupės konsoliduotų pajamų dalis, gauta Baltijos šalyse, 2025 m. sudarė 59 proc. visų pajamų, Lenkijoje – 23 proc., Švedijoje – 14 proc., Bulgarijoje – 4 proc. visų pajamų. Didžiausią teigiamą įtaką grynojo pelno pokyčiui turėjo augusios grupės pajamos bei bendrasis pelnas, taip pat didesnis pelnas, susijęs su investicinio turto perkainojimu.
Didžiausią neigiamą įtaką grynajam pelnui tuo metu turėjo išaugusios veiklos, palūkanų bei pelno
mokesčio sąnaudos. Pasak grupės, dividendais iš sukaupto pelno 2025 m. išmokėta 13 mln. eurų.
Pasak „Vilniaus prekybos“, grupės įmonės Lietuvoje už 2025 m. valstybei sumokės 379 mln. eurų mokesčių – 25 mln. eurų daugiau nei 2024 m.
Skaičiuojama, kad didžiausią konsoliduotų „Vilniaus prekybos“ pajamų dalį, kaip ir ankstesniais metais, sudarė „Maxima grupės“ pajamos, kurios 2025 m. augo 4,1 proc. iki 6,35 mlrd. eurų. Bendrovė iki 2025 m. pabaigos valdė prekybos tinklus Baltijos šalyse bei Lenkijoje ir Bulgarijoje, tačiau pastaruosius du gruodžio mėnesį perleido kitai „Vilniaus prekybos“ grupės įmonei „Paretas“ įgyvendinamos grupės struktūros pertvarkos kontekste.
Skelbiama, kad „Maxima grupės” pajamos Baltijos šalyse, palyginti su ankstesniais metais, augo 4,2 proc. ir pirmą kartą viršijo 4 mlrd. eurų. Pajamos Lenkijoje ir Bulgarijoje augo, atitinkamai, 4,3 proc. ir 2,7 proc. „Barboros“ pajamos iš el. prekybos Baltijos šalyse 2025 m. augo 3,1 proc.
„Euroapotheca” grupės, kuri valdo vaistinių tinklus, el. vaistines ir didmenines farmacijos produktų platinimo bei franšizės paslaugų įmones Baltijos šalyse ir Švedijoje, pajamos 2025 m. augo 7,1 proc. iki 1,78 mlrd. eurų. Daugiau nei du trečdaliai pajamų gauta Švedijoje, kur fiksuotas 6,3 proc. pajamų augimas iki 1,2 mlrd. eurų. Baltijos šalių fizinėse vaistinėse pajamos augo 9,1 proc. iki 573 mln. eurų, o pajamos iš elektroninės prekybos augo beveik 18 proc.
Nuo 2026 m. kovo 31 d. „Euroapotheca“ valdo verslus tik Baltijos šalyse, kitai „Vilniaus prekybos“
bendrovei „Paretas“ pardavusi 50 proc. vaistinių tinklo „Kronans Apotek“ Švedijoje valdančios
bendrovės „Euroapotheca Holding SWE” akcijas – tai taip pat padaryta dėl restruktūrizacijos, kuri, anot direktoriaus Pauliaus Menco, buvo vienas svarbiausių grupės tikslų pernai.
„Viena svarbiausių praėjusių metų veiklos krypčių buvo „Vilniaus prekybos“ įmonių grupės struktūros pertvarkos įgyvendinimas, tuo pat metu išlaikant stabilią verslų veiklą. Kaip skelbta anksčiau, šia pertvarka
siekiame verslus atskirti į dvi savarankiškas struktūras: Baltijos šalyse veikiančius verslus ir verslus,
veikiančius kitose rinkose. Dalį pokyčių įgyvendinus 2025 metais, struktūros pertvarką tęsiame ir šiemet, o ją užbaigti planuojame 2027 metais“, – pranešime cituojamas grupės direktorius P. Mencas.
„Vilniaus prekybai“ priklausančios nekilnojamojo turto (NT) plėtros ir valdymo bendrovės „Akropolis Group“ konsoliduotos nuomos pajamos 2025 m. buvo 12,6 proc. didesnės nei ankstesniais metais ir sudarė 103 mln. eurų (2024 m. – 91 mln. eurų).
Teigiama, kad didelę įtaką nuomos pajamų augimui turėjo bendrovės „Galio Group“ įsigijimas 2025 m. rugsėjį, kuri bendrą grupės valdomų turto objektų skaičių padidino nuo 5 iki 61. „Akropolis Group“ valdomus penkis prekybos ir pramogų centrus Lietuvoje ir Latvijoje 2025 m. aplankė daugiau nei 44 mln. lankytojų, o nuomininkų apyvarta augo 4 proc. ir sudarė beveik 1,25 mlrd. eurų.
„Ermi Group“, valdančios apdailos ir namų apyvokos bei statybinių medžiagų prekybos tinklą „Ermitažas“
Lietuvoje ir „Bauhof“ Estijoje bei el. parduotuves Baltijos šalyse, konsoliduotos pajamos 2025 m., palyginti
su ankstesniais, augo 10,2 proc. iki 255 mln. eurų (2024 m. – 231 mln. eurų). Pajamos iš el. prekybos tuo metu augo daugiau nei 32 proc.
„Vilniaus prekybos“ įmonėse 2025 m. pabaigoje dirbo apie 43,88 tūkst. darbuotojų. Grupė per antrinės įmones valdo parduotuvių ir vaistinių tinklus, prekybos centrus, taip pat NT vystymo ir valdymo bendroves bei savo veiklą vykdo Baltijos šalyse, Lenkijoje, Bulgarijoje ir Švedijoje.
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