Veterinarijos tarnyba teismui ginčijo Vyriausybės sprendimą atlikti jos auditą

Tačiau Regionų administracinis teismas gegužės 20 dieną atsisakė priimti tarnybos skundą.
„Pareiškėja (tarnyba – BNS) inicijuoja ginčą dėl (...) Vyriausybės veiklos, o tokia (...) Vyriausybės valdžios vykdymo funkcija nelaikytina viešuoju administravimu, todėl pareiškėjos skundą atsisakoma priimti“, – rašoma teismo nutartyje.
Teismas pažymėjo, kad Vyriausybės protokolo nagrinėjimas nepriskirtinas administraciniam teismui.
Tarnyba teismo prašė panaikinti Vyriausybės šių metų vasario sprendimą pavesti Žemės ūkio ministerijai įvertinti jos veiklą pasitelkus išorės ekspertus ir su jais tarnybai bendradarbiauti, o kitu atveju pripažinti, kad Vyriausybės pavedimas ministerijai yra neteisėtas.
Be to, tarnyba teismo prašė panaikinti ministerijos skelbtą auditorių konkursą – su jo laimėtoja įmone „Audifina“ gegužės 12 dieną pasirašyta sutartis.
Veterinarijos tarnyba teismo, be kita ko, prašė laikinai sustabdyti Vyriausybės pasitarimo protokolo galiojimą dėl audito, taip pat ministerijos ir „Audifinos“ sutarties vykdymą.
Tarnybos vadovė Audronė Mikalauskienė BNS atsisakė komentuoti tokio skundo motyvus, nurodė klausimus raštu išsiųsti atstovei spaudai.
Tarnyba vėliau BNS nurodė, kad, jos nuomone, sprendimas dėl papildomo išorės audito kelia kompetencijos ribų ir teisės aktų taikymo klausimų. Anot jos, ji yra biudžetinė įstaiga, o tokių įstaigų auditą atlieka Valstybės kontrolė.
„VMVT nėra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. VMVT yra Vyriausybės įstaiga, (...) todėl, VMVT nuomone, ministerijos inicijuotas nepavaldžios institucijos veiklos auditas laikytinas kompetencijos ribas viršijančiu veikimu ir neteisėtu kišimusi į kito viešojo administravimo subjekto veiklą“, – BNS teigė tarnyba.
Jos teigimu, teismo atsisakymą priimti skundą dar galima skųsti.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė leido valdančiosios „Nemuno aušros“ deleguoto ministro vadovaujamai Žemės ūkio ministerijai atlikti tarnybos veiklos patikrinimą. Nepriklausomi ekspertai iki birželio 1-osios turi įvertinti tarnybos darbą – vidaus kontrolės sistemą, informacinių išteklių valdymą, finansinius išteklius ir valdomą turtą, viešųjų pirkimų procesų organizavimą ir vykdymą.
Ministerija patikrinimą motyvavo siekiu įvertinti institucijos veiklos 2024–2025 metais ekonomiškumą ir efektyvumą bei „priimti sprendimus dėl tarnybos veiklos optimizavimo“.
Ministerijos atstovai portalui „Delfi“ yra sakę, kad auditai atliekami nuolat ir tai nesusiję su ketinimais atleisti tarnybos vadovę A. Mikalauskienę.
Pasak „Delfio“, A. Mikalauskienė 2024 metų vasarą sulaukė tuometinio Vyriausybės kanclerio Laimono Rudžio pasiūlymo trauktis iš posto – jis esą aiškino, jog dėl vadovės darbo sulaukta personalo ir klientų skundų, jos atžvilgiu vyksta tyrimas.
Dviejuose skunduose, pasak portalo, tarnybos vadovė kaltinama psichologiniu spaudimu, mobingu, didelių priedų mokėjimu artimam darbuotojų ratui, prastai vykdomomis reformomis.
Anot „Delfi“, buvęs žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas yra sakęs, jog „aušriečių“ lyderis anksčiau spaudė pakeisti dalį ministerijai pavaldžių institucijų vadovų, įskaitant ir A. Mikalauskienę.
(be temos)