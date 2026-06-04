Užkratas makaronuose: griežtai įspėja nevalgyti

Bakterijos rastos aštrios vištienos skonio REEVA greitai paruošiamuose makaronuose. Produkto gamintojas: LLC „Euro Food Service“, Ukraina.
Atšaukiamo produkto tinkamumo vartoti terminas: 2027-04-30, partijos numeris: L0126.
Rūpindamiesi savo ir artimųjų sveikata, sekite informaciją RASFF švieslentėje. VMVT tęsia tyrimą ir skelbs gautus rezultatus.
VMVT specialistai įspėja, kad Salmonella yra pavojinga bakterija, kuri gali sukelti rimtus virškinimo sutrikimus. Svarbu žinoti, kad šios bakterijos žūva tik tada, kai maistas yra tinkamai ir pakankamai ilgai termiškai apdorojamas, t. y. kaitinamas aukštoje temperatūroje, užtikrinant, kad visas produktas būtų vienodai iškepęs ar išviręs.
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