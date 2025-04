Už 7 mln. eurų šalia Kauno oro uosto pastatys daugiaaukštę automobilių aikštelę

Lietuvos oro uostai (LTOU) trečiadienį pranešė su bendrove KRS pasirašę rangos darbų sutartį, pagal kurią numatoma pastatyti daugiau nei 900 vietų stovėjimo aikštelę.

LTOU infrastruktūros departamento vadovas Arnas Dūmanas teigė, kad automobilių stovėjimo vietų poreikį augina didėjantis keleivių srautas ir techninio lėktuvų aptarnavimo ir remonto paslaugų įmonių plėtra.

„Atnaujindami Kauno oro uostą žvelgiame kompleksiškai, tobuliname visą būtent keleiviams skirtą infrastruktūrą“, – pranešime sakė A. Dūmanas.

Parengiamuosius darbus šalia Kauno oro uosto planuojama pradėti jau šią gegužę ir naują aikštelę atidaryti 2026 metų vasarą.

BNS praėjusią savaitę rašė, kad Kauno oro uoste statybų bendrovė HISK užbaigė maždaug 18 mln. eurų vertės šiaurinio perono plėtrą, buvo sukurta 20 papildomų lėktuvų vietų.

Be to, šių metų rudens pradžioje Kaune planuojama atidaryti ir išplėstą oro uosto keleivių terminalą – jį už 17,7 mln. eurų (be PVM) stato statybų bendrovė „Infes“. Išplėtus terminalą oro uostas galės aptarnauti dukart daugiau – 2 mln. keleivių per metus.

Ilgalaikis Lietuvos oro uostų tinklo plėtros planas taip pat numato, kad iki 2052 metų Kauno oro uoste bus įveiklintos teritorijos, esančios kitoje kilimo-tūpimo tako pusėje nei terminalai, jose plėtojant krovinių pervežimo ir orlaivių remonto ir priežiūros paslaugas.

Kauno oro uoste šiuo metu veikia kompanijos „Ryanair“, „FL Technics“, „DAT“ ir „MAAS Aviation“.