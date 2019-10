Ūkininkas „Lidl“ lietuviškus kopūstus tiekia ištisus metus – augina 15 rūšių

„Auginame apie 15 rūšių kopūstų: nuo pačių ankstyviausių, kurie subręsta per porą mėnesių, iki vėlyvųjų, kurie bręsta beveik pusmetį. Taigi jau nuo gegužės mėnesio pradedame tiekti šviežius kopūstus savo klientams. Vėliausiai subręstančių kopūstų derlių laikome moderniose saugyklose, kur palaikoma tinkama drėgmė, temperatūra, deguonies kiekis ir kitos sąlygos, kad kopūstai išliktų puikios būklės iki ankstyvo pavasario derliaus“, – pasakoja V. Girdzijauskas.

Be šviežių daržovių, ūkininkas tiekia ir raugintus agurkus. Jis pastebi, kad lietuviai vis didesnį dėmesį kreipia ir į taip paruoštų daržovių kilmę. Savo šalies produkciją lengviau stebėti: ar ji tinkamai užauginta, ar atitinka reikiamus ES kokybės ir saugumo reikalavimus, o tiekiant „Lidl“ prekybos tinklui – net tris kartus griežtesnius už ES standartus.

Užtikrina saugią produkciją

V. Girdzijauskas teigia, kad rinkdamiesi produktus „Lidl“ parduotuvėse, vartotojai gali būti ramūs dėl jų saugumo. „Kiekvieną Lietuvos ūkį pirmiausiai kontroliuoja ir reguliariai tikrina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Atliekami išsamūs tyrimai, tikrinamas net vanduo, kuriuo laistome daržoves, tad pirkdami šią produkciją būsite tikri, kad ji sveika ir kokybiška“, – sako ūkininkas.

V. Girdzijausko ūkis / „Lidl“ nuotr.

Pašnekovo ūkis yra sertifikuotas ne tik pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės (NKP) sistemą, bet ir pagal tarptautinį GLOBAL G.A.P pasaulinės kokybės standartų sertifikatą, kuris pagrįstas gerąja žemės ūkio praktika. Šiuo sertifikatu Lietuvoje gali pasigirti tik vienetai Lietuvos ūkių.

V. Girdzijauskas skaičiuoja, kad iš viso per metus jo ūkį aplanko per 16 kontrolės tarnybų – nuo veterinarijos, augalų apsaugos iki GLOBAL G.A.P darbuotojų, kurie šį sertifikatą turinčius ūkius tikrina ne mažiau nei tris kartus per metus.

„Lidl“ paskatino pakelti kokybės kartelę

Ūkininkas prisimena, kad tik pradėjus kurti savo ūkį, lengva nebuvo. Prieš du dešimtmečius pirmuosius ūkio hektarus daržovėmis apsodino vos keletas darbuotojų, o šiandien ūkyje jų dirba beveik 100.

Pasak V. Girdzijausko, tam, kad ūkis klestėtų ir išliktų konkurencingas, teko daug investuoti į technologijas ir plėtrą: „Uždirbtą pelną išleisdavome ūkiui modernizuoti, naujoms darbo vietoms kurti, nuosavai žemei įsigyti. Darnus bendradarbiavimas su „Lidl“ paskatino judėti į priekį kartu su technologijomis, kad išliktume konkurencingi rinkoje.“

V. Girdzijausko ūkis / „Lidl“ nuotr.

Jis neslepia, kad iki partnerystės su „Lidl“ sėkmingas ūkio augimas jį užmigdė ant laurų: „Manėme, kad esame ne tik vieni didžiausių ūkių, bet ir geriausi rinkoje. Visgi pradėjus tikrinti, ar mūsų produkcija ir darbo principai atitinka GLOBAL G.A.P. sertifikato reikalavimus, kurių yra keli šimtai, pamatėme, kad dar turime stipriai pasitempti.“

„Keliame griežtus kokybės reikalavimus kiekvienam „Lidl“ partneriui. Daugeliu atvejų – kur kas aukštesnius nei numatyta atitinkamuose ES teisės aktuose. Mums svarbu, kad Lietuvos produkcija įsitvirtintų tarptautinėje ūkininkavimo praktikoje, kaip viena kokybiškiausių ir saugiausių vartoti“, – sako Karolis Lebednikas, „Lidl“ Kokybės departamento vadovo pavaduotojas.