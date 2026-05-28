Telecentras turi naują valdybos pirmininką

Nepriklausomas valdybos narys R. Geleževičius jos pirmininku ketverių metų kadencijai išrinktas ketvirtadienį, pranešė Telecentras.
Kaip rašė BNS, Telecentro valdyboje nuo gegužės pradžios dirba keturi nauji nariai, o jos narių skaičius padidintas nuo trijų iki penkių.
Naujoje valdyboje taip pat dirba buvęs Specialiųjų tyrimų tarnybos, Registrų centro ir Muitinės kriminalinės tarnybos vadovas Saulius Urbanavičius, pastaruosius 15 metų Danijoje, Norvegijoje ir Jungtinėje Karalystėje telekomunikacijų, IT ir technologijų sektoriuose dirbusi Jūratė Puodžiukaitė-Dildienė, buvusi Telecentro Audito komiteto vadovė Ramutė Ribinskienė.
Valdyboje darbą antrą kadenciją tęsia Susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių valdymo grupės vadovė Roma Andruškevičienė.
Valdybai nuo 2022 metų iki gegužės 22-osios vadovavo Aušra Pranckaitytė.
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