Teismui kilo klausimų, ar imdamas Trinkūnaitės duomenis LB nepažeidė jos privataus gyvenimo

Regionų administracinis teismas pranešė gegužės 28 dieną kreipęsis į ESTT, kad šis išaiškintų, kaip finansų priežiūros institucijos turėtų tikrinti duomenis pagal ES teisę.
„Teismo vertinimu, byloje keliamas esminis klausimas dėl tinkamos pusiausvyros tarp valstybės institucijos teisės efektyviai atlikti priežiūros veiksmus ir asmens teisės į privataus gyvenimo, asmens duomenų bei profesinių paslapčių apsaugą“, – pranešė teismas.
ESTT prašoma išaiškinti, ar ES pagrindinių teisių chartija, Finansinių priemonių rinkos direktyva bei Bendrojo duomenų apsaugos reglamentas leidžia LB savarankiškai pasirinkti tikrinamus duomenis, ar jis vis dėlto turi remtis konkrečiais ir objektyviais atrankos kriterijais.
Pasak pranešimo, I. Trinkūnaitė skunde aiškino, kad LB siekė paimti visą jos įrenginiuose buvusią informaciją, įskaitant ir asmeninę, konfidencialius, nesusijusius su tyrimu bendrovių bei kitus jautrius duomenis.
Teismas savo ruožtu pabrėžė, jog nesant aiškių kriterijų, kokie duomenys gali būti paimami ir renkami teisėtai, gali kilti rizika, kad nebus tinkamai apsaugota teisė į privatų gyvenimą, profesinės paslaptys, teisė į veiksmingą gynybą.
16,5 tūkst. eurų baudą I. Trinkūnaitei LB skyrė pernai gruodžio pradžioje už trukdymą atlikti tyrimą.
Kaip rašė BNS, teisėsauga šiuo metu atlieka su „Foxpay“ susijusį didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl turtinių nusikaltimų ir korupcijos.
LB 2024 metų lapkritį už šiurkščius pažeidimus panaikino „Foxpay“ licenciją, įstaiga nebegali teikti jokių finansinių paslaugų. Licenciją „Foxpay“ turėjo nuo 2017 metų.
Regionų administracinis teismas pernai gruodį priėmė nagrinėti bendrovės skundą dėl šio LB sprendimo bei bylos medžiagą pripažino nevieša.
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