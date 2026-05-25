Teismas: sprendimas neišduoti „Aviabaltikai“ šios licencijos – pagrįstas

Regionų administracinis teismas pirmadienį atmetė „Aviabaltikos“ prašymą panaikinti ministerijos 2025 metų rugpjūčio 1 dienos sprendimą neišduoti licencijos bei įpareigoti ją iš naujo nagrinėti įmonės prašymą, pranešė teismas.
„Ministerijos sprendimas buvo priimtas laikantis procedūrinių taisyklių, terminų, įvertinus visas faktines aplinkybes, valstybės institucijų išvadas, iš viešųjų ir neviešųjų informacijos šaltinių gautą informaciją ir neperžengiant institucijai suteiktų kompetencijos ribų, todėl „Aviabaltikos“ skundą atmetė kaip nepagrįstą“, – rašoma pranešime.
Pasak teismo, Vyriausybė dar 2023 metais „Aviabaltiką“ pripažino neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų dėl ryšių, keliančių grėsmę valstybės saugumui, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) šį sprendimą pripažino teisėtu.
Pasak pranešimo, investuotojo pripažinimas neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų reiškia, kad jis negali sudaryti ar vykdyti tam tikrų sandorių, kol nebus pašalintos saugumui grėsmę keliančios aplinkybės ir nebus priimtas naujas Vyriausybės sprendimas.
„Taigi teismas konstatavo, kad vien ši aplinkybė sudarė ministerijai pakankamą pagrindą atsisakyti išduoti licenciją pagal Strateginių prekių kontrolės įstatymą“, – teigia teismas.
Ginčas kilo bendrovei siekiant po kapitalinio remonto į Ruandą grąžinti sraigtasparnį Mi 17, priklausantį tos šalies gynybos ministerijai.
Įmonės teigimu, ministerija nuodugniai neįvertino aplinkybių, o argumentai dėl saugumo ir politinės situacijos Ruandoje buvo nepakankami. Bendrovė taip pat pabrėžė, kad sraigtasparnis į Lietuvą buvo įvežtas tik laikinai, remontui ir turėjo būti grąžintas savininkui pagal anksčiau išduotas importo licencijas.
Teismas nesutiko su įmonės argumentu, kad sraigtasparnio grąžinimas turėjo būti laikomas tik ankstesnės muitinės procedūros užbaigimu – orlaivis nebuvo grąžintas per licencijoje nustatytą terminą, ministerija pagrįstai taikė naują licencijavimo procedūrą.
Be to, teismas pabrėžė, kad strategine ir licencijuojama veikla užsiimančios įmonės privalo veikti itin rūpestingai ir prisiimti riziką dėl galimų veiklos ribojimų, susijusių su nacionalinio saugumo reikalavimais.
Teismo sprendimas gali būti skundžiamas LVAT.
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