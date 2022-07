Teismas: „Manjana“ savo veikloje negali naudoti Volfo asmenvardžio

Vilniaus apygardos teismas (VAT) liepos 19 dieną tenkino Suomijos „Olvi“ grupės valdomos Kauno alaus gamybos įmonės „Volfas Engelman“ ieškinį „Manjanai“ dėl teisės į pavadinimą pažeidimo, prekių ženklų savininko teisių gynimo ir nesąžiningos konkurencijos veiksmų nutraukimo.

„Atsakovės („Manjanos“ – BNS) veikloje naudojamas žymuo „Volfo fabrikas“ bei domenai volfofabrikas.lt ir volfo-fabrikas.lt ir ieškovės („Volfas Engelman“ – BNS) prekių ženklai „Volfo alaus darykla“, „Volfas“, „I. B. Volfo alaus darykla“ – yra registruoti panašių paslaugų teikimui ir yra konceptualiai panašūs, todėl egzistuoja visuomenės suklaidinimo galimybė, kas yra (...) prekių ženklų savininko teisių pažeidimas“, – BNS nurodė teismas.

„Volfas Engelman“ teismo prašė uždrausti „Manjanai“ savo veikloje naudoti Volfo asmenvardį bet kokiu būdu ir forma.

„Į teismą kreipėmės dėl to, kad „Volfo“ prekinis ženklas per paskutinį dešimtmetį išpopuliarėjo, (...) tačiau atsiranda tokių, kurie stengiasi juo pasinaudoti savo tikslais. Natūralu, kad buvo pažeistos mūsų teisės kaip teisėto prekės ženklo turėtojo, puoselėtojo ir investuotojo“, – BNS sakė „Volfo Engelman“ vadovas Marius Horbačiauskas.

„Manjanos“ vadovas Donatas Genys teigė, jog pastatų kompleksas „Volfo fabriku“ vadinamas atsižvelgiant į istorines aplinkybes bei jo statytoją, o pavadinimas bendrovei bei komplekse vykstančių renginių organizatoriams papildomos komercinės naudos nesukuria.

„Teritorija pavadinta Volfo vardu, kadangi tai jo pastatyta. (...) Mes esame kaltinami dėl to, kad bandėme pasinaudoti bendrovės „Volfas Engelman“ prekiniu ženklu. Nei mes prekiaujame alumi, nei mes jį gaminame. Dėl to, kad mes turėsime tokį pavadinimą, už nuomą daugiau negausime arba koks nors pas mus vykstantis festivalis dėl to brangiau bilietų neparduos“, – BNS sakė D. Genys.

„Nėra čia nei prekė, nei kas. Čia yra miesto landmarkas (įžymi vieta – BNS) – kaip Gedimino pilis vadinama Gedimino, nes jis pastatė“, – pridūrė jis.

M. Horbačiauskas įsitikinęs, kad įmonė Volfo asmenvardį naudoja komerciniais tikslais.

„Jie gali tikrai turėti lentelę užsikabinę, kad čia buvo kažkada Volfas. Bet, kai tai pradedama naudoti renginių organizavime, kitoje veikloje ir, kiek žinome, planuoja ir sidrą ten gaminti – tokia veikla visiškai pjaunasi“, – teigė jis.

D. Genys teigė, jog dar nenuspręsta, ar bus skundžiamas teismo sprendimas, vyksta diskusijos su teisininkais.

„Mes dabar galvojame, ar mums toliau bandyti, nes čia gaunasi kaip viešojo intereso reikalas. Tarkime, mes tą teritoriją pavadinsime kitaip – nuo to ji nei geresne, nei blogesne netaps. Tačiau Kauno žemėlapyje tokio landmarko kaip „Volfo fabrikas“ nebeliks“, – teigė D. Genys.

Pasak jo, šiuo metu su architektais kalbamasi dėl pastatų komplekso restauravimo, o ateityje į jį planuojama perkelti „Manjanos“ biurą.

„Manjana“ valdo 2020 metais įsigytą Vilijampolėje esantį alaus daryklos pastatų kompleksą, devynioliktojo amžiaus viduryje pastatytą žydų pirklio Rafailo Volfo. „Volfo fabriku“ pavadintame pastatų komplekse patalpas nuomojasi dailininkai, baikeriai ir amatininkai, taip pat vyksta kultūriniai renginiai.

Tuo metu Kaune veikianti alaus darykla „Volfas Engelman“ pavadinimą naudoja nuo 2011 metų.

Vilijampolėje esantis 1853 metais pastatytas alaus daryklos pastatų kompleksas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Kompleksą sudaro administracinis pastatas, alaus darykla, sandėlis bei artezinis šulinys.