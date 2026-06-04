Teisėsaugai tęsiant tyrimą dėl duomenų vagystės inspekcija tikina: tokio prašymo nesulaukėme

„Ne, inspekcija tokios informacijos negavo (kad dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo negalima viešinti informacijos apie įvykį – BNS)“, – ketvirtadienį per Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ posėdį sakė inspekcijos vadovės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė.
Anot jos, VDAI tik buvo informuota apie kreipimąsi į prokuratūrą.
D. Morkūnienė taip pat patvirtino, kad inspekcija tokio prašymo nesulaukė ir iš politikų.
Jos teigimu, inspekcijos pareiga – pačiai susirinkti daugiau informacijos apie įvykį.
Teisės aktai įpareigoja Duomenų apsaugos inspekciją nedelsiant pranešti apie duomenų pažeidimą. Tačiau, pasak atstovės, išimtis numatyta tais atvejais, kai viešas pranešimas gali pakenkti teisėsaugos tyrimui.
Praėjusią savaitę po Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio D. Morkūnienė sakė, kad remiantis šia nuostata gyventojai anksčiau nebuvo informuoti apie pavogtus jų duomenis.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei pranešta gegužės pabaigoje.
Dėl šios didelio masto vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą.
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