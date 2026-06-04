Taminskas dėl traukinių avarijų: LTG jau kitą savaitę turėtų pateikti išvadas

„Tyrimus yra pradėję tiek (Lietuvos – ELTA) geležinkeliai, tiek Tyrimų komisija Teisingumo ministerijoje, tiek Generalinė prokuratūra. Negaliu atsakyti, kada Teisingumo ministerija ar Generalinė prokuratūra turės išvadas, tačiau, mūsų vertinimu, geležinkelių išvados turėtų būti jau kitą savaitę“, – ketvirtadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo J. Taminskas.
„Pirminius vertinimus, dėl ko įvyko avarijos jau anksčiau turėjome ir paviešinome, tačiau giluminės išvados būtent LTG tyrimo turėtų būti paskelbtos kitą savaitę“, – pridūrė susisiekimo ministras.
Kaip skelbė ELTA, gegužės pradžioje Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai. Sąstatas, kurį sudarė apie 20–30 vagonų, vyko iš Radviliškio į Kauno pusę, Palemoną. Dėl incidento buvo sutrikęs traukinių eismas.
Kitas incidentas įvyko Kauno rajone esančioje Jiesioje, kai nuo vėžės nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Avarija įvyko Rokų seniūnijoje, Vingytės kaime, Upės gatvėje, kelio Jiesia–Rokai 44 kilometre.
Kauno apygardos prokuratūra, reaguodama į per vieną savaitgalį įvykusias traukinių avarijas, pradėjo du atskirus ikiteisminius tyrimus.
Teisingumo ministerijos Saugos tyrimų skyrius taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimus, veiksmų ėmėsi ir Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA).
LTG pranešė inicijavusi komisiją, kuri turėjo tirti avarijų Kėdainių ir Kauno rajonuose priežastis.
Bendrovė taip pat pasižadėjo parengti papildomas saugos priemones, kurios būtų įdiegtos į šalies geležinkelių sistemą.
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