Spręs, ar tik Lietuvos paštą įpareigoti nešioti pensijas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo iš esmės pritarti kai kurių Seimo narių parengtoms Socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisoms, kad į namus pensijas pristatytų tik universaliosios pašto paslaugos teikėjas Lietuvos paštas. Tačiau siūloma projektą tobulinti.

Šiuo metu daliai senjorų pensijas į namus pristato ne Lietuvos pašto darbuotojai, o „Sodros“ konkursus laimėjusios įmonės. Pasak ministerijos, jei pensijas pristatytų tik Lietuvos paštas, reikėtų beveik 1 mln. eurų daugiau nei mokama dabar.

„Siūloma Pašto įstatyme nustatyti pagrindinius tarifo už teikiamą pensijų pristatymo paslaugą nustatymo principus – sąžiningumo, pagrįstumo, socialinio teisingumo“, – rašo ministerija.

Be to, kadangi be Lietuvos pašto yra dar 5 bendrovės, kurios 2019–2021 metais pristatys pensijas, ministerija siūlo, kad pasibaigus sutartims, jas pristatytų tik Lietuvos paštas.

Universalias paslaugas teikia Lietuvos paštas, tačiau tokių paslaugų teikėjais gali tapti ir kitos įmonės, jei įvykdytų reikalavimus.

Pensijas į namus gauna apie 200 tūkst. asmenų. Jų pristatymui iš „Sodros“ biudžeto pernai skirta apie 7,5 mln. eurų.