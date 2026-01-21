„Sodra“ kasdien gauna apie 10 tūkst. užklausų: susidomėjimas išaugo dvigubai

„Geriausius skaičius parodo mūsų klientų aptarnavimas, iš susidomėjimo matome, kad tai yra labai aktuali tema – jeigu mes turėdavome apie 5 tūkst. visokiausių užklausų per dieną – tiek gyvei, tiek elektroniniu būdu, dabar turime ir 10 tūkst., kartais ir 12 tūkst.“ – žurnalistams trečiadienį sakė E. Mikutis.
Tačiau, jo teigimu, tai nebūtinai atitinka realų sprendimą pasitraukti iš kaupimo priėmusių gyventojų skaičių – tikruosius pasitraukti norinčių kaupiančiųjų skaičius „Sodra“ turės tik pasibaigus pirmajam ketvirčiui – balandžio mėnesį.
Preliminariais duomenimis, „Sodra“ taip pat sulaukė keliolikos tūkstančių gyventojų prašymų atsiimti ketvirtadalį sukauptų lėšų arba visus pinigus, kai iki pensijos yra likę mažiau nei 5 metai ir sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos.
Tokiais atvejais reikia susimokėti 3 proc. nuo išsiimamos sumos, šis atskaitymas yra pervedamas į Pensijų anuitetų fondą.
Taip pat galioja trys sąlygos – liga, dalyvumo netekimas ir paliatyvi pagalba – kai galima be apmokestinimo iki pensijos išsiimti visas lėšas. Anot E. Mikučio, „Sodra“ sulaukė maždaug poros tūkstančių tokių prašymų, tačiau tikslūs skaičiai esą bus žinomi tik mėnesio pabaigoje.
„Bendrai apie 10 tūkst. prašymų būtų per visas tas kategorijas (dėl dalies lėšų išsiėmimo ir ligų – ELTA)“, – teigė jis.
Anot „Sodros“ atstovų, galimybėmis nutraukti kaupimą domisi ir užsieniečiai, ieškoma būdu su jais susikalbėti jų kalbomis – tokių gyventojų yra apie keliasdešimt tūkstančių.
ELTA primena, kad papildomai pensiją antroje pakopoje kaupiantys gyventojai iš jos gali laisvai trauktis nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos.
Šiuo metu antroje pakopoje kaupia apie 1,4 mln. žmonių.
