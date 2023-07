Skandalas dėl ledų reklamos: užuomina į oralinį seksą, vaikų tvirkinimas ar humoro jausmo stoka?

„Paplūdimyje ledus valgančioms moterims siūloma juos keisti į galimybę atlikti oralinį seksą gerai Lietuvoje žinomam vyrui?“ – socialiniame tinkle klausimą iškėlė Žmogaus teisių centras. Įsisuko diskusijų ratas, kuriame teisūs jautėsi visi. Ledų gamintojai ir reklamos kūrėjai apie vaizdo klipe užkoduotą mintį turėjo savo nuomonę, žmogaus teisėmis besirūpinanti tarnyba kritikos žvilgsnį nuo moterų ir vyrų teisių kreipė link nepilnamečių, o vaikų psichiatras žiūrėdamas reklamą juokėsi ir prašė netirštinti spalvų ten, kur nereikia.

Žmogaus teisių pažeidimų nėra

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba teigė, kad šiuo konkrečiu atveju moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidimo požymiai nėra įžvelgtini. Mano, kad šį turinį reikėtų vertinti iš galimos neigiamos įtakos nepilnamečiams perspektyvos.

– Kodėl Lietuvos lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba susidomėjo ledų reklama?

– Lietuvos žmogaus teisių centras socialiniuose tinkluose pasidalijo šia reklama su komentaru, mes pateikėme savo komentarą, nes buvome „užtaginti“ ir paprašyti vertinimo.

– Ar šioje reklamoje įžvelgėte žmogaus teisių pažeidimų?

– Pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, prekių pardavėjai suteikdami vartotojams (-oms) informaciją apie prekes ar jas reklamuodami privalo užtikrinti, kad šiame turinyje nebūtų reiškiamas pažeminimas, paniekinimas, teisių apribojimas ar privilegijų teikimas dėl lyties. Tai pat privalu užtikrinti, kad informacijoje ar reklamoje nebūtų formuojamos visuomenės nuostatos, kad viena lytis yra pranašesnė už kitą.

Ši reklama, kuria šiandien feisbuko paskyroje pasidalijo Lietuvos žmogaus teisių centras, kelia klausimų dėl etiškumo ir galimo žalingų elgesio modelių vaizdavimo, tačiau Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidimo požymiai nėra įžvelgtini. Manome, kad šį turinį reikėtų vertinti iš galimos neigiamos įtakos nepilnamečiams perspektyvos. Tokį vertinimą galėtų pateikti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

– Žinant, kad šio reklaminio klipo kūrėjas – nevienareikšmiškai vertinamas režisierius Emilis Vėlyvis, gal Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba norėtų peržiūrėti jo filmus ir ten paieškoti žmogaus teisių pažeidimų?

– Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nevertina filmų turinio – tai ne lygių galimybių kontrolieriaus (-ės) kompetencija.

Youtube stop kadras.

Tikslą pasiekė

Klausimus dėl minimos reklamos portalas kauno.diena.lt uždavė reklamuojamus ledus gaminančios AB „Premia KPC“ generaliniam direktoriui Alvydui Malakauskui. Vyras stebėjosi, kiek gali būti sugedę žmonių mintys.

– Ar esate patenkinti šia reklama?

– Kol kas dar nežinau. Visada po to, kai pasirodo reklama, kreipiamės į agentūrą, kuri atlieka tyrimus, vykdo apklausas. Ir tada jau sprendžiame, esame ja patenkinti, ar ne.

– Kokių lūkesčių turėjote reklamos kūrėjams?

– Mums buvo svarbu, kad ji būtų pastebima, išsiskirtų iš bendro reklamos triukšmo.

– Tikslas pasiektas?

– Dabar jau matau, kad pasiektas.

– Ką manote apie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos išsakytas pastabas?

– Jie komentuoja, kad mes nesame nieko pažeidę. O į žmogaus teisių specialistus kreipėsi žmonės, tiksliau mergina, vardu Erika. Man tik pikta buvo skaityti žmonių apibūdinimus, pasisakymus, stebėti jų fantazijas, ką jie ten įžvelgia. Stebėjausi, kiek gali būti sugedę jų mintys. Tiesiog buvau šokiruotas. Apie oralinį seksą, apie kurį rašė... ten tikrai reikia sugebėti įžvelgti tokį veiksmą.

Šios reklamos mintis buvo paprasta: apie tai, kai už gerą daiktą galima atiduoti ir paskutines kelnes.

– Žmogaus teisių specialistai pasiūlė vaizdo klipą įvertinti dėl neigiamos įtakos nepilnamečiams. Ką apie tai manote?

– Šioje reklamoje neverčiame rūkyti, gerti ar pan. Pernai mūsų reklama buvo apie vagiamiausius ledus Lietuvoje. Ten galbūt ir buvo kažko neigiamo. Tik ten buvo paslėpta mintis, kad mus kopijuoja, plagijuoja ir pan.

– Nesijaučiate šių metų reklama tvirkinantys nepilnamečius?

– Tikrai ne. Šios reklamos mintis buvo paprasta: apie tai, kai už gerą daiktą galima atiduoti ir paskutines kelnes. Tik tiek. Negalvojome, kad čia taip viskas išsirutulios. Mūsų žmonių labai laki fantazija.

– Kai kitąmet galvosite apie naują reklamą, ar konsultuositės su Žmogaus teisių institucijomis?

– Visada konsultuojamės su kompetentingais žmonėmis. Net ir pernykštė reklama apie vagiamiausius ledus buvo išleista po konsultacijų su etikos specialistais. Paties prekės ženklo POOLS nuo pat 2015 m., kai įvedėme jį į Lietuvos rinką, reklama visada buvo drąsi, provokuojanti, su „pakasta“ mintimi. Visos reklamos – per humorą. Tai ir stebina , kad neturi dar žmonės to humoro. Žiūri per kažkur kitur, per kitą kreivę, kitą kampą. Kitais metais žiūrėsime, kaip mums seksis – ar turėsime pinigų, už ką pirkti tą reklamą.

Youtube stop kadras.

Neteisk ir nebūsi teisiamas

Savo nuomonę apie kilusį šaršalą išsakė ir reklamoje filmavęsis televizijos laidų ir renginių vedėjas Rolandas Mackevičius. Kaip portalui kauno.diena.lt teigė žinomas vyras, šios reklamos scenarijus yra genijaus, jį reikia kuo mažiau interpretuoti.

– Ką manote apie reklamą, kurioje jūsų personažas kelnaites iškeičia į ledus?

– Tai geriausia reklama šiais metais, kokią tik Lietuva galėjo pamatyti.

– Ar ši reklama kažką žemina?

– Manau, kad ši reklama nežemina nei vyrų, nei moterų, nei ledų, nei paplūdimio, nei kamuolio – nieko. Mes kiekvieną kartą, kiekvienais metais stengiamės, kad mūsų reklamos būtų ir drąsios, ir smagios, juose būtų humoro. Ir jokiais būdais nenorime, kad jose kažkas būtų įžeistas. Ši reklama kaip tik ir yra tokia: šiek tiek humoro, šiek tiek drąsos, bet joje nenorima įžeisti jokio žmogaus. Mūsų tikslas buvo sustiprinti reklaminę prekės ženklo poziciją. Manau, kad mes tą pasiekėme. Žmonės žiūri, domisi, dalijasi. Mes reklamoje norėjome parodyti, kad žmogus gali atiduoti paskutines kelnes už porciją ledų. Apie tai kalbama ir senoje lietuviškoje patarlėje.

– Tuomet kodėl žmonėms kilo noras, kad šia reklama pasidomėtų už žmogaus teises atsakingos institucijos?

– Sakoma, kad kiekvienas supranta pagal savo sugedimo laipsnį. Tai gal jiems reikėtų į kultūringesnę aplinką įsimesti? Jei jau kiekviename dalyke įžvelgia sąsajas su lyties organais. Mano aplinkoje tokio dalyko niekas neįmatė ir neišmąstė. O tai, apie ką rašo Žmogaus teisių centras, tai nė arti neužsimenama. Jei kas šį vaizdo klipą žiūrėjo su garsu, ten sakoma „skanūs ledai“, „gražios kelnaitės“, „mainom“. Kurioje vietoje čia kažkas kažką išmatė?Darome išvadą: kiekvienas skirtingai vertina reklamą. Man priimtini kažkada Jėzaus pasakyti žodžiai: „Neteisk ir nebūsi teisiamas“.

– Jūs esate vienas iš reklamos kūrėjų?

– Aikštelėje man sakė, kad esu talentas (juokiasi). Bet kokiu atveju šis scenarijus yra Emilio Vėlyvio. Kadangi scenarijus yra genijaus, tai jį reikia kuo mažiau interpretuoti.

Youtube stop kadras.

Žmonės, nekvailiokite

Portalo kalbintas vaikų psichiatras Linas Slušnys tikino, kad šios reklamos vaikai net nežiūrėtų.

– Žmogaus teisės šį turinį pasiūlė vertinti iš galimos neigiamos nepilnamečiams perspektyvos. Gal galite įvertinti galimą grėsmę vaiko psichikai?

– Nieko toje reklamoje pavojingo ar žeidžiančio neįžvelgiu. Turbūt mes jau baigiame išsikraustyti iš proto... Internete daug daugiau žeminančio, šlykštaus ir žymiai vulgaresnio humoro. Nepaisant to, kad ten niekas kelnių nenusimauna. Ši reklama – šmaikšti ir tiek.

Turbūt mes jau baigiame išsikraustyti iš proto...

– Kas suaugusiems šmaikštu, gal vaiko psichikai pavojinga?

– Mes įsivaizduojame, kad vaikai gyvena kažkokiame burbule. Visi kontekstai priklauso nuo to, kaip mes, suaugusieji, žiūrime ir kaip mes tą perduodame vaikui.

– Yra žmonių, kurie šiame vaizdo klipe sugeba įžvelgti užuominą į oralinį seką. Ką jūs apie tai manote?

– Tai gal nevalgykime ledų, o ypač tų, kurie ant pagaliuko! Nepykite, ironizuoju. Jau jeigu kalbame apie vaikus, visuomet prašau: žmonės, nekvailiokite, nepersistenkite. Vaikai auga ir mes, suaugusieji, turime jiems paaiškinti, jei jiems kyla klausimų. Galime kartu pasijuokti. Šioje reklamoje nieko žalingo nėra. Aš tą reklamą žiūrėdamas nuoširdžiai juokiausi. Žinant, kokius tekstus leidžia Lietuvos humoristai... Tai ši reklama šmaikšti, elegantiška ir joje yra tai, kas reklamai dera. Taip, ji aštri. Bet tai sukelia juoką. O ko reikia reklamai? To, kad žmogus atkreiptų dėmesį. Beje, šios reklamos vaikai net nežiūrėtų. Ji orientuota į vyresnius, kuriems įdomus pats personažas (Rolandas Mackevičius – red. past.), kuris nusimauna kelnes.