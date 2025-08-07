Šios įmonės pernai valstybei sumokėjo 40 proc. daugiau mokesčių – 224 mln. eurų

Pasak jos, vieno sektoriaus darbuotojo sumokami mokesčiai pernai augo vidutiniškai 12,5 proc. iki 27 tūkst. eurų (užpernai – 24 tūkst. eurų).
„Lietuvoje, jei augimo tempas išliks, sektorius galėtų pasiekti 7 mlrd. eurų metinių pajamų ribą“, – pranešime sakė „Fintech Hub LT“ vadovė Greta Ranonytė.
Pasak jos, 2023 metais „fintech“ įmonės gavo daugiau nei 2 mlrd. eurų bendrų pajamų. Sektoriaus veiklos apimtys smarkiai išaugo, nors įmonių skaičius pastaraisiais metais stabilizavosi.
Pavyzdžiui, mokėjimų operacijos pernai augo trečdaliu iki 152 mlrd. eurų (2023 metais – 114 mlrd. eurų), o specializuotų bankų turto vertė ūgtelėjo daugiau nei 50 proc. iki 1,265 mlrd. eurų (831 mln. eurų).
