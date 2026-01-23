Šios atliekų perdirbėjos išsikelia iš Skaidiškių

Kaip pranešė Aplinkos ministerija, taikos sutartį pernai lapkritį patvirtino Regionų administracinis teismas.
Aplinkos ministro teigimu, sprendimas dėl „Retroplast“ leidimo panaikinimo ir įmonės išsikėlimo iš Skaidiškių yra būtinas siekiant tinkamai tvarkyti atliekas ir saugoti aplinką.
„Su įmone pasiektas taikus susitarimas ir esame įsipareigoję užtikrinti, kad visi teisiniai reikalavimai būtų vykdomi“, – ministerijos pranešime sakė Kastytis Žuromskas.
Agentūra pernai rugpjūtį panaikino „Retroplast“ taršos leidimą jos veiklai Skaidiškėse, nes įmonės lauko aikštelės buvo naudojamos atliekų laikymui neturint Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo. Sprendimą įmonė apskundė teismui, kuris rugsėjį laikinai sustabdė jo galiojimą, o įmonė atgavo teisę užsiimti atliekų tvarkymu be jokių apribojimų.
„Aplinkos apsaugos agentūra, įvertinusi susiklosčiusią situaciją (...), siekdama kuo greičiau išspręsti ypač visuomenei jautrų klausimą dėl įmonės išsikėlimo iš Skaidiškių, taip pat įvertinusi, kad teisminiai procesai užtrunka ilgai, sutiko ieškoti su „Retroplast“ taikaus ginčo sprendimo būdo“, – teigė agentūros direktorė Milda Račienė.
Vienas esminių taikaus susitarimo motyvų agentūrai tapo ir tai, kad šalia veikianti įmonė „Ekoperdirbimas“ taip pat įsipareigojo išsikelti sutikusi, kad taršos leidimo galiojimas būtų panaikintas vasario 15 dieną.
Sutartyse papildomai numatyta, kad iki išsikėlimo įmonės veiks mažesnėmis apimtimis, ribos darbo laiką. Už įsipareigojimų nevykdymą numatytos baudos.
Aplinkos apsaugos departamentas sausio 8 dieną atlikęs patikrinimą patvirtino, kad „Retroplast“ nutraukė veiklą Skaidiškėse.
BNS dar 2024 metais rašė, kad atlikęs patikrinimą ir nustatęs pažeidimų departamentas „Retroplast“ ir „Ekoperdirbimui“ nurodė stabdyti dalį veiklos.
Vilniaus rajono savivaldybė buvo gavusi gyventojų skundų dėl pastarųjų įmonių veiklos, kreipėsi į valstybės institucijas. Skelbta, kad kvapai iš įmonių teritorijų iki trijų kartų viršijo leistinas normas.
Naujausi komentarai