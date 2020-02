Po atnaujinimų SEB banke – seka problemos: gali pasitaikyti sutrikimų

Pirmadienį, pirmą dieną po naujos SEB banko IT platformos įdiegimo, daliai klientų interneto bankas ir mobilioji programėlė gali veikti lėčiau arba su sutrikimais.

Kaip praneša SEB, nesklandumai gali kilti dėl to, kad pirmadienį prie interneto banko ir mobiliosios programėlės jungiasi daugiau klientų negu įprastai.

Kaip ELTA jau rašė, šį savaitgalį SEB bankas įdiegė naują IT platformą ir atnaujino interneto banką. Atnaujinusi IT sistemą Lietuvoje, SEB grupė teigia užbaigusi IT platformos vienodinimo procesą visose trijose Baltijos šalyse.