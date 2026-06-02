Šaltibarščiai, NASA ir minios žmonių: kas vyko „Pink Soup Fest“ metu?

Pramogos, patirtys ir kosminė šaltibarščių erdvė
Prie pagrindinių festivalio erdvių nusidriekė lankytojų srautai. Tarp jų buvo galima sutikti šeimas su vaikais, jaunimo kompanijas, senjorus, turistus iš užsienio ir žmones iš įvairių Lietuvos miestų. Daugelis jų buvo pasipuošę rožiniais drabužiais, perukais, akiniais ar net specialiai šventei sukurtais kostiumais. Atrodė, kad bent vieną savaitgalį visa sostinė nusprendė susivienyti po šaltibarščių vėliava.
Bene akyviausiai rožinė šventė šurmuliavo prie Baltojo tilto. Čia veikė tradicine tapusi rožinė čiuožykla, kurios aukštis prilygo keturių aukštų pastatui, mažieji lankytojai šėlo šaltibarščių baseine, vyko kostiumų konkursai, koncertai, įvairios rungtys ir degustacijos. Didelio dėmesio sulaukė ir šaltibarščių valgymo varžybos, kuriose dalyviai lenktyniavo, kas greičiau įveiks kelis litrus legendinės rožinės sriubos.
Tarp gausybės festivalio erdvių prie Baltojo tilto, viena ryškiausių buvo Kėdainių konservų fabriko laisvalaikio zona. Daugiau kaip 100 kvadratinių metrų užėmusi erdvė šiemet virto rožine kosmine laboratorija, kurioje šaltibarščiai tapo galaktika, o burokėliai – pagrindiniu visatos kuru.
Vos įžengus į teritoriją lankytojus pasitikdavo futuristinės dekoracijos, ryškios spalvos ir kosminė atmosfera. Čia buvo galima išbandyti NASA simuliatorių, minti specialų dviratį ir savo energija suplakti vaisių glotnutį, kurti bendrą festivalio meno kūrinį spalvinant milžinišką „Burokonautą“, dalyvauti marškinėlių dirbtuvėse, fotografuotis specialiai įrengtose fotozonose bei siųsti rožinius linkėjimus artimiesiems.
Didžiausio dėmesio sulaukė NASA simuliatorius. Prie jo nuolat driekėsi eilė, o išbandę šią atrakciją lankytojai neslėpė emocijų.
„Iš pradžių maniau, kad tai bus tiesiog smagi atrakcija vaikams, bet pats atsisėdęs supratau, kodėl visi nori ją išbandyti. Tikrai pasijunti tarsi ruoštumeisi skrydžiui į kosmosą. Tai viena įdomiausių festivalio veiklų, kurias teko matyti“, – pasakojo iš Kauno atvykęs Tomas.
Jam pritarė ir vilnietė Rūta, festivalyje apsilankiusi su dviem paaugliais sūnumis. „Vaikai iš NASA simuliatoriaus išlipo su didžiausiomis šypsenomis. Bet, tiesą sakant, ne mažiau džiaugėsi ir tėvai. Smagu, kai prekės ženklas sugalvoja ne tik parodyti produktą, bet ir suteikti tikrą patirtį“, – sakė ji.
Ne mažesnio populiarumo sulaukė ir „Superrožinio kokteilio misija“. Čia lankytojai specialiu dviračiu turėjo patys išsukti energiją savo glotnučiui.
„Atrodo paprasta, kol nepradedi minti. Vaikams labai patiko pats procesas, o man – rezultatas. Glotnutis buvo puikus“, – juokėsi festivalio viešnia Lina.
Prie dviračio sutikta studentė Austėja sakė, kad ši veikla buvo smagi: „Daug kur gali nusipirkti gėrimą, bet ne visur gali jį pasigaminti savo jėgomis. Man būtent tai ir įsiminė. Buvo linksma, aktyvu ir labai fotogeniška.“
Patirtis, kuri kuria ryšį
Kėdainių konservų fabriko rinkodaros vadovė Rasa Miliauskienė pasakojo, kad kosmoso tema pasirinkta neatsitiktinai: „Šaltibarščiai jau seniai peržengė tradicinio patiekalo ribas – jie tapo tikru Lietuvos vasaros fenomenu. O kai pagalvoji apie ryškiai rožinę spalvą, kuri traukia akį ir išsiskiria iš visko aplink, natūraliai kyla asociacijos su kažkuo neįprastu, netgi nežemišku. Todėl šiemet nusprendėme pažvelgti į burokėlius ir šaltibarščius iš kitos perspektyvos – tarsi į reiškinį, kuris vertas savo vietos visatoje.“
Pasak jos, kuriant erdvę buvo svarbu ne tik nustebinti, bet ir sukurti emocinį ryšį.
„Festivalis yra vieta, kur žmonės ateina gerai praleisti laiką, todėl norėjome sukurti erdvę, kuri būtų smagi, įtraukianti ir išskirtinė, – sakė R. Miliauskienė. – Tačiau mums taip pat svarbu parodyti, kad už produkto slypi emocija, tradicijos ir gera nuotaika. Tikime, kad stipriausias ryšys su prekės ženklu gimsta ne iš reklamos, o iš patirties, kuri sukelia šypseną ir palieka gerą prisiminimą.“
Šalia pramogų lankytojai domėjosi ir riboto leidimo šaltibarščių sezonui sukurtomis burokėlių etiketėmis. Vieni ieškojo „Pink Soup Vibes“ pakuočių, kiti fotografavo „Meilė iš pirmo šaukšto“ seriją, o dar kiti šypsojosi pamatę užrašą „Šaltekams“.
Pasak Kėdainių konservų fabriko generalinio direktoriaus Mindaugo Antanaičio, šaltibarščiai šiandien tapo neatsiejama šiuolaikinės kultūros dalimi.
„Šaltibarščiai yra puikus pavyzdys, kaip tradicinis patiekalas tampa modernios miesto kultūros dalimi – nuo rožinės aprangos ir bėgimų iki socialinių tinklų turinio ir festivalio atributikos. Šaltibarščiai šiandien yra ne tik patiekalas, bet ir simbolis, kuriuo Vilnius kviečia visą Lietuvą ir užsienio svečius švęsti rožinį savaitgalį“, – sakė M. Antanaitis.
Anot jo, dalyvavimas festivalyje įmonei yra kur kas daugiau nei galimybė pristatyti savo produkciją.
„Vilnius Pink Soup Fest“ mums yra ne tik graži šventė, bet ir gyvas ryšys su vartotoju – čia susitinkame su dešimtimis tūkstančių žmonių, kurie šaltibarščius renkasi savo kasdieniam stalui. Tai galimybė išgirsti atsiliepimus, pamatyti tikras emocijas, kalbėtis apie produktus ir iš karto suprasti, ko žmonės iš mūsų tikisi.“
Vadovas pabrėžia, kad toks tiesioginis bendravimas ypač svarbus įmonei, kurios produkcija jau daugelį metų užima lyderio pozicijas Lietuvoje.
„Esame rinkos lyderiai pagal marinuotų burokėlių pardavimus Lietuvoje. Tai reiškia, kad labai dažnai lietuviški šaltibarščiai gaminami būtent su Kėdainių konservų fabriko burokėliais. Mūsų produkciją galima rasti ne tik Lietuvos parduotuvėse – ji daugiau nei 20 metų keliauja į pasaulio rinkas, į daugiau nei 30 šalių, kur daugelyje jų burokėliai vertinami kaip supermaisto daržovė, ypač dėl jų naudingų savybių sveikatai“, – pasakojo M. Antanaitis.
Anot jo, festivalis tampa savotiška padėka vartotojams, kurie šiuos produktus renkasi daugelį metų.
Tai aiškiai jautėsi ir pačioje erdvėje – prie Kėdainių konservų fabriko palapinės nuolat būriavosi žmonės, skambėjo juokas, veiklos kvietė įsitraukti. Tarp gausybės veiklų ši erdvė išsiskyrė tuo, kad kvietė ne tik stebėti, bet dalyvauti, todėl lankytojai išsinešė ne tik nuotraukas ar suvenyrus, bet ir tai, ko šiandien labiausiai ieškoma – gerą emociją, tapusią pagrindiniu rožinio Vilniaus savaitgalio ingredientu.
Nuo Kėdainių laukų iki rožinės sostinės
Nors festivalio lankytojus pirmiausia viliojo pramogos ir kosminė atmosfera, Kėdainių konservų fabriko komanda nepamiršo priminti ir to, nuo ko viskas prasideda – burokėlių. Kalbant apie Kėdainių konservų fabriko produkciją, tai reiškia, kad čia pat, Vikonda įmonių grupei priklausančiuose UAB „Krekenava“ laukuose auginami burokėliai ir užtikrinama trumpa tiekimo grandinė, leidžianti išlaikyti stabilų skonį bei kokybę.
Pasak Kėdainių konservų fabriko generalinio direktoriaus M. Antanaičio, šių produktų sėkmės paslaptis slypi ne tik receptūroje, bet jų sukūrimo procese bei tiekimo grandinėje: „Mūsų šaltibarščiams skirti burokėliai atsirado iš labai paprasto dalyko – lietuvių meilės šaltibarščiams ir noro, kad juos pasigaminti būtų greita ir paprasta, bet skonis išliktų naminis.“
Kalbėdamas apie gamybą, M. Antanaitis akcentuoja, kad vartotojų pasitikėjimą lemia ne tik receptūra ar žaliavos kilmė, bet ir aukščiausi kokybės standartai.
„Kėdainių konservų fabrikas yra įvertintas aukščiausiu BRC Global Food AA+ audito standartu. Tai vienas svarbiausių tarptautinių maisto saugos ir kokybės įvertinimų. Vartotojui tai reiškia tikrumą dėl aukščiausios ir stabilios produkto kokybės“, – sakė jis.
Festivalyje pristatytos ir specialiai šiam sezonui sukurtos riboto leidimo marinuotų burokėlių pakuotės. Vienos jų skirtos „Pink Soup Vibes“ gerbėjams, kuriems svarbus stilius ir estetika, kitos – norintiems simboliškai prisipažinti meilę, o trečios sukurtos „Šaltekams“ – žmonėms, kurie šaltibarščius laiko neatsiejama vasaros tradicija. Tokiu būdu įmonė siekia parodyti, kad šį patiekalą myli labai skirtingi žmonės, tačiau juos visus vienija tas pats ryškiai rožinis dubenėlis.
Kėdainių konservų fabriko atstovai neslepia, kad dalyvavimas festivalyje jiems jau tapo tradicija. Burokėliai ir šaltibarščiai yra svarbi įmonės veiklos ir istorijos dalis, o pats festivalis suteikia progą susitikti su žmonėmis, kurie šiuos produktus renkasi.
„Šaltibarščiai šiandien turi visas savybes, kurios leidžia jiems tapti kultūriniu simboliu. Jie lengvai atpažįstami, išsiskiria ryškia spalva, kelia emocijas ir daugeliui žmonių primena vasarą, šeimą bei laiką kartu. Galbūt todėl „Pink Soup Fest“ kasmet pritraukia vis daugiau lankytojų, o šaltibarščiai iš tradicinio recepto pamažu virsta reiškiniu, apie kurį kalbama ne tik virtuvėje, bet ir miesto gatvėse, kultūriniuose renginiuose bei socialiniuose tinkluose“, – sakė Kėdainių konservų atstovė R. Miliauskienė.
O Kėdainių konservų fabrikas, kaip šypsodamasis priduria M. Antanaitis, prie šio reiškinio prisideda labai paprastai – „atneša festivaliui spalvą PINK“.
(be temos)
(be temos)