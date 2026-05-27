 Ruginienė patvirtina ir pati tapusi Registrų centro duomenų nutekinimo auka

Ruginienė patvirtina ir pati tapusi Registrų centro duomenų nutekinimo auka

„Tai nedovanotina“
2026-05-27 09:13
Lukas Juozapaitis (BNS)

Įsilaužėliams iš Registrų centro nuo sausio grobus šimtus tūkstančių gyventojų duomenų vienetų, premjerė Inga Ruginienė patvirtino, kad jos duomenys taip pat buvo nutekinti.

Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro Ruginienė susitiko su ministrais dėl Registrų centro

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Mano pačios šeimos duomenys lygiai taip pat buvo tikrinti ir nutekinti. Dėl to labai suprantu, ką jaučia kiekvienas į šitą situaciją pakliuvęs žmogus. Tai nedovanotina“, – žurnalistams ketvirtadienį po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų, krašto apsaugos bei vidaus reikalų ministrais sakė I. Ruginienė.

Seimo pirmininkas Juozas Olekas trečiadienį „Žinių radijui“ patvirtino, kad jo asmens duomenys nenutekėjo.

Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda antradienį negalėjo pasitikrinti dėl savo duomenų, kada strigo Registrų centro sistema.

BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.

Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio „nulaužtas“ Migracijos departamento darbuotojų paskyras.

Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
Registrų centras
ministrai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
eismo dalyvis..
šita persona vairuoja naglai........
3
0
Atpildas
Čia jums visiems atpildas už blogą darbą. Dabar daugybė žmonių sužinos kiek turto "įsisavinote" būdami valdžioje. Meluoti apie tarnavimą darbo liaudžiai bus daug sunkiau.
6
0
niekas
premjere baigus tik miskininkyste tai tokia ir tvarka
5
0
Visi komentarai (47)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų