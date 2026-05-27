Ruginienė patvirtina ir pati tapusi Registrų centro duomenų nutekinimo auka

„Mano pačios šeimos duomenys lygiai taip pat buvo tikrinti ir nutekinti. Dėl to labai suprantu, ką jaučia kiekvienas į šitą situaciją pakliuvęs žmogus. Tai nedovanotina“, – žurnalistams ketvirtadienį po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų, krašto apsaugos bei vidaus reikalų ministrais sakė I. Ruginienė.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas trečiadienį „Žinių radijui“ patvirtino, kad jo asmens duomenys nenutekėjo.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda antradienį negalėjo pasitikrinti dėl savo duomenų, kada strigo Registrų centro sistema.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio „nulaužtas“ Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį.
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(be temos)
(be temos)