 Ruginienė: atsakomybės nepavyks išvengti ir Migracijos departamentui

Ruginienė: atsakomybės nepavyks išvengti ir Migracijos departamentui

2026-06-04 17:30
Ūla Klimaševska (ELTA)

Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė teigia, kad Migracijos departamentui nepavyks išvengti atsakomybės dėl to, kad per jo darbuotojų paskyras galėjo nutekėti didelis kiekis Registrų centro (RC) duomenų.

<span>Ruginienė: atsakomybės nepavyks išvengti ir Migracijos departamentui</span>
Ruginienė: atsakomybės nepavyks išvengti ir Migracijos departamentui / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

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„Neturėtų“, – ketvirtadienį interviu „LNK Žinioms“ sakė premjerė, paklausta apie tai, ar Migracijos departamentas galės „išlipti sausas“ iš šios situacijos.

„Tai esame aptarę su vidaus (reikalų – ELTA) ministru, ministras šiuo metu atlieka savo vidinius tyrimus ir, kiek žinau, viešai yra pareiškęs labai aiškią nuomonę, kad tikrai turėtų būti atsakomybė matoma ne tik Migracijos departamente, bet ir prižiūrinčioje įstaigoje (ministerijoje – ELTA)“, – pridūrė ji.

Seimo opozicija ketvirtadienį pradėjo rinkti parašus, norėdama parlamente inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją, kuri per vasarą turėtų aiškintis RC duomenų vagystės aplinkybes.

Premjerės teigimu, į visus klausimus turėtų atsakyti teisėsaugos vykdomas tyrimas.

„Opozicija dirba savo darbą, mes galim karštą bulvę stumdyti iš rankų į rankas, bet svarbu yra numatyti veiksmus, ką mes turime atlikti“, – sakė ji.

Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra balandžio viduryje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl incidento, per kurį, kaip įtariama, jog laikotarpiu nuo sausio mėnesio iš Registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro išrašų.

Duomenų apsaugos inspekcijos teigimu, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis – siekia apie 0,5 mln.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
atsakomybė
Migracijos departamentas
Registrų centras
duomenų vagystė

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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ALGIRDAS
Man labai keista , kad visas tas ''įsilaužimas'' ir vagystė sutapo su MIGRACIJOS DEPARTAMENTO VADOVO PASIKEITIMU , gal aš klystu .
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Kęstas
Ruginienė turės daugiau bėdų. Jūs galvojote, kad jei Lietuvos elitas, į Kaliningradą nusitaikiusių, Budrio, Nausėdos ir Ruginienės rankomis sukels ginkluotą Lietuvos konfliktą su Rusija,tai jūs pabėgsite į Vakarus. To nebus, Vakarai jus pasiųs mirti po sprogstančiais dronais: ES jau svarsto panaikinti apsaugos statusą karinio amžiaus ukrainiečiams. „Vokietija ir kitos ES valstybės narės nebeketina suteikti specialaus apsaugos statuso karinio amžiaus ukrainiečiams vyrams. Tuomet jie turėtų arba prašyti prieglobsčio, arba grįžti į savo šalį. Pagal šią sąlygą Vokietija yra pasirengusi pratęsti specialų ukrainiečiams taikomą statusą, kuris šiuo metu galioja iki 2027 m. kovo pradžios, dar metams“, – ketvirtadienį prieš konsultacijas su ES kolegomis Liuksemburge sakė Vokietijos vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas (CSU)." {Blogger)
1
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pelė
o ruginienei pavyks išvengti atsakomybės
1
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