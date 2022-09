Rudeniškos „Iki“ konditerijos naujienos: nuo klasikinių skonių iki sveikesnių alternatyvų

Nuo gurmaniškų „Iki“ tortų iki spurgų, sveikuoliškų duonų

„Mūsų tinklas nuo seno garsėja prancūziška kepinių kokybe. Norime, kad pirkėjai arčiau namų rastų kuo didesnę konditerijos gaminių ir kepinių įvairovę, todėl du kartus per metus atnaujiname savo asortimentą. Rugsėjui įpusėjus pristatome prancūzų konditerio kruopščiai sukurtų receptūrų konditerijos gaminius, kuriuos įkvėpė šaltojo sezono skoniai – riešutai, cinamonas, mandarinai. Be to, daug dėmesio skyrėme kepinių sudėčiai. Pavyzdžiui, ieškantiems sveikesnių kepinių siūlome ir desertų be pridėtinio cukraus, laktozės, kvietinių miltų, iš džiovintų daržovių pagamintos duonos“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė.

Šaltojo sezono „Iki“ tortai puikiai tiks ne tik papuošti ypatingų švenčių stalą, bet ir pasimėgavimui prie arbatos puodelio.

T. Lauvray sako, kad kuriant naujų kepinių liniją visuomet atsižvelgiama į „Iki“ pirkėjų poreikius, sveikatingumo tendencijas, todėl norint, kad vienoje vietoje kiekvienas rastų sau tinkamą kepinį, rudenį asortimentas pasipildo itin plačiu įvairiausių skanumynų asortimentu.

„Šį rudenį „Iki“ pirkėjams pristatomos skirtingais skoniais, kvapais ir spalvomis akį traukiančios naujienos. Naująjį „Iki“ desertų asortimentą papildo net keturi ypatingi tortai, dviejų rūšių pyragai bei pyragaičiai – vienas jų su pistacijomis ir avietėmis, kitas – sodraus šokolado skonio. Bandelių mėgėjai taip pat sulauks staigmenų: nuo šiol „Iki“ pirkėjams siūlomos brioche bandelės su bananų ir varškės įdaru, mėgstantiems pikantiškesnius skonius – kumpiu ir čederio sūriu. Dar viena „Iki“ naujiena – trapios tešlos spurgos su mandarinų įdaru, pynės su cinamonu, net trijų rūšių duona“, – sakė „Iki“ konditeris.

Sodrūs skoniai ir spalvos

Konditerijos naujienos ypatingai turėtų pradžiuginti tortų mėgėjus – prancūzų konditerio kurti šedevrai pasižymi ne tik ypatingai subtilia išvaizda, bet ir nepaprastais, sodriais skoniais.

„Šaltojo sezono „Iki“ tortai puikiai tiks ne tik papuošti ypatingų švenčių stalą, bet ir pasimėgavimui prie arbatos puodelio. Tortai – naujienos, patiks tiek vaisinių, gaivesnių, tiek klasikinių, ryškesnių skonių mėgėjams. Pirmoji naujiena – raudonųjų apelsinų tyrės tortas. Šis desertas puikiai tiks ir ieškantiems sveikesnių desertų alternatyvų. Jis pagamintas be pridėtinių cukrų, kvietinių miltų, laktozės. Šio torto pagrindą sudaro švelnaus skonio ryžių miltų biskvitas, raudonųjų apelsinų tyrės kremas, grietinėlė be laktozės“, – pasakojo „Iki“ konditeris.

Dar viena naujiena – kokosinis tortas pagamintas iš kokosinio biskvito, grietinėlės ir Philadelfia sūrio kremo, braškių ir aviečių tyrės želės. Klasikinių desertų mėgėjams patiks šokoladinių putėsių tortas „Versalis“, kurio sodrus šokoladinis skonis derinamas su gaiviu citrininiu kremu. Šokolado mėgėjų laukia ir dar viena staigmena – pieniško šokolado kremo tortas su mandarinais, kuris yra pagamintas iš kakavinio biskvito, pieninio šokolado bei lazdyno riešutų putėsių, sūrio kremo, pagardinto mandarinų tyre.

„Iki“ nuotr.

„Iki“ konditerijos naujienų sąraše – ne tik originalūs tortai, bet ir kelių rūšių pyragaičiai bei pyragai. Vienas jų – aguonų pyragas, pagardintas grietinėlės bei kondensuoto pieno kremu, puoštas plakta grietinėle ir aguonomis. Citrusinių vaisių mėgėjus sužavės pyragas puoštas mandarinais ir braškėmis. Jo pagrindą sudaro cukraus sirupu pagardintas biskvitas, grietinėlės, kefyro kremas su mandarinų įdaru.

Sveikuoliškos „Iki“ naujienos duonos mėgėjams

Tiems, kurie ieško sveikesnės duonos alternatyvų T. Lauvray paruošė net kelias naujienas.

„Duona – kepinys, be kurio neįsivaizduojamas kasdienis lietuvių pirkinių krepšelis. Norėdami, kad mėgstamos duonos pasirinkimą turėtų kiekvienas autentiško skonio duonos ieškotojas, paruošėme net tris naujienas. Viena jų yra klasikinio prancūziško batono alternatyva – plykyta duona su sėklomis. Ši duona pasižymi natūraliai saldžiu skoniu, salyklo prieskoniu bei pailga prancūziško batono forma. Kita baltyminė keto duona – atitinka keto mitybos principus. Didžiąją dalį šios duonos ingredientų sudaro baltymai bei riebalai, joje taip pat yra didelis kiekis sėklų“, – pasakojo „Iki“ konditeris.

Dar viena „Iki“ naujovė – sumuštiniams ypatingo skonio suteiksianti sveikuoliška daržovių duona, kuri pagaminta naudojant įvairiausias džiovintas daržoves. Pradedant morkomis, burokėliais, pomidorais ir baigiant svogūnais, pastarnokais bei šviežumo suteikiančiomis džiovintomis petražolėmis.