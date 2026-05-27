Registrų centro laikinasis vadovas: dėl to svetainė tiesiog „užlūžo“

„Antradienis buvo diena, kai greičiausiai pagerinome visų laikų Registrų centro svetainės lankomumo rekordą – per visą dieną fiksavome apie 750 tūkst. apsilankymų, kai įprastą dieną turime apie 15 tūkst. lankytojų“, – pranešime teigia G. Cininas.
Anot jo, masiškai išaugusi svetainės apkrova lėmė technines problemas, dėl kurių dalis gyventojų negalėjo pasitikrinti informacijos.
„Tokio staigiai išaugusio klientų srauto negali apdoroti jokie technologiniai sprendimai, tad svetainė tiesiog „užlūžo“. Žinojome, kad žmonių susidomėjimas bus milžiniškas, ruošėmės tam ir nuo antradienio ryto bandėme pritaikyti įvairius techninius sprendimus, kurie padėtų apdoroti staigiai išaugusį užklausų kiekį. Kai kurie iš jų davė rezultatą, tačiau pripažįstame, kad pirmosios susidomėjimo bangos tinkamai neatlaikėme“, – sako laikinasis RC direktorius.
Tiesa, jo teigimu, informacija apie tai, ar buvo atskleisti asmens duomenys, gyventojams bus teikiama tol, kol tam bus poreikis.
„Jeigu kažkam pritrūko kantrybės tą padaryti antradienį, kviečiame atvykti kitą dieną ar savaitę, esame pasirengę suteikti visą rūpimą informaciją“, – tikina G. Cininas.
Kaip skelbta, įtariama, jog neteisėto prisijungimo prie RC metu galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas antradienį Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad duomenys nutekėjo per Migracijos departamentą, kuris yra pavaldus Vidaus reikalų ministerijai (VRM). Tuo metu RC yra Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (EIM) pavaldi įstaiga.
Pasirodžius informacijai apie galimą duomenų nutekinimą, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ragino RC vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Pirmadienį jis pranešė paliekantis pareigas.
Nuo to laiko įstaigai vadovauja Prevencijos departamento vadovas G. Cininas.
Internetinėje RC svetainėje gyventojai nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo nutekinti.
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