Registrų centre – nauji nemalonumai: ši viešai skelbta informacija pasirodė klaidinga

„RC informuoja, kad dėl įsivėlusios programavimo klaidos viešai skelbiamuose informaciniuose leidiniuose kurį laiką buvo skelbiama klaidinga informacija apie įmonių akcijų skaičiaus pasikeitimus. Įmonė atsiprašo už šią klaidą ir patikina, kad jokie įmonių akcijų kapitalo pokyčiai Juridinių asmenų registre ir susijusiose sistemose nebuvo atlikti, ši klaidinga informacija atvaizduota tik informaciniuose leidiniuose“, – teigiama pranešime.
Tokia RC pozicija išplatina po to, kai į centrą kreipėsi kelių įmonių atstovai. Jie viešai prieinamuose šaltiniuose pastebėjo informaciją apie jų įmonių akcijų skaičiaus pasikeitimą, nors jokie įstatinio kapitalo pokyčiai nebuvo registruoti.
Skelbiama, jog apie susidariusią situaciją RC pranešė ir informaciją apie juridinius asmenis viešinančio portalo rekvizitai.lt atstovai.
„Identifikavus šią problemą RC nedelsdamas ėmėsi veiksmų – pirmiausiai buvo atlikti pakeitimai, kad ši klaidinga informacija nebebūtų atvaizduojama būsimuosiuose informaciniuose leidiniuose. Artimiausiu metu ketinama įdiegti programinius pakeitimus, kuriais bus pakoreguoti anksčiau suformuoti informaciniai leidiniai, kad juose nebeliktų klaidinančios informacijos“, – teigiama pranešime.
Tuo metu duomenų gavėjams, kurie savo reikmėms naudoja RC leidžiamuose informaciniuose leidiniuose pateikiamą informaciją, rekomenduojama palaukti, kol bus atnaujinti klaidingi informaciniai leidiniai, ir tuomet atsinaujinti savo duomenis.
Preliminariais duomenimis, klaidingas pranešimas apie akcijų skaičiaus pasikeitimą informaciniuose leidiniuose rodomas nuo gegužės 22 dienos. Klaidinga informacija nurodoma tik ties uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis ir akcinėms bendrovėms, kurios per šį laikotarpį RC teikė savo finansinę ataskaitą ar teikė kitus duomenų pasikeitimus, pavyzdžiui, vadovo, valdymo organų, buveinės ar kt. RC skaičiavimais, tokių bendrovių yra apie 35 tūkst.
(be temos)
(be temos)
(be temos)