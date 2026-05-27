Pratęsė Maisto ir veterinarijos tarnybos audito terminą

Vyriausybės leidimą patikrinti VMVT ministerija gavo sausio pabaigoje, o 32,5 tūkst. eurų (su PVM) vertės sutartį su audito ir konsultacijų įmone „Audifina“ pasirašė gegužės 12 dieną.
ŽŪM teigimu, paskelbtas viešasis pirkimas užsitęsė tikslinant pirkimo sąlygas bei nagrinėjant tiekėjų pateiktas pretenzijas.
Atsižvelgdama į tai, institucija nurodo, jog pagal sutarties sąlygas auditas turi būti atliktas per 100 dienų, tačiau to nebus įmanoma padaryti iki anksčiau numatyto termino – birželio 1 dienos.
„Ministerija (pagal – ELTA) viešųjų pirkimų procedūras atliko pirkimą, bet jis užsitęsė ir dėl šiame viešajame pirkime (dalyvavusiųjų – ELTA) pretenzijų. (…) Mes tik gegužės 12 dieną pasirašėme sutartį su audito kompanija. Pagal mūsų pirkimo sąlygas šią paslaugą (įmonė – ELTA) turi atlikti per 100 dienų, tai prašome terminą pratęsti iki rugsėjo 1 dienos“, – Vyriausybės pasitarime trečiadienį sakė žemės ūkio ministras Andrius Palionis.
Kaip Eltai anksčiau nurodė ŽŪM, audito metu žadama tirti VMVT vidaus kontrolės ir procesų valdymo sistemas, informacinių išteklių valdymą ir informacinių sistemų naudojimą bei jų funkcionalumo didinimą, VMVT finansinius išteklius ir valdomą turtą.
Taip pat bus tiriamas viešųjų pirkimų procesų organizavimas, vykdyti viešieji pirkimai, žmogiškųjų išteklių valdymas, tarnybos taikomų administracinių procedūrų ir reikalavimų poveikis verslui ir ūkininkams.
(be temos)
(be temos)