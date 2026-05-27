Pramonė ieško ateities inžinierių

Augant technologijoms, auga ir inžinierių poreikis
Lietuva vis aiškiau save pozicionuoja kaip pažangios gamybos šalį. Inovacijų agentūra skelbia, kad iki 2030 metų siekiama stiprinti proveržio technologijomis grįstą pramonę, o pati pramonė jau dabar sukuria apie 20 proc. Lietuvos BVP. Tuo pat metu aukštos pridėtinės vertės sektoriaus eksportas nuolat auga, o pramonės stiebimąsi palaiko automatizacija, produktyvumo didinimas ir technologijų diegimas.
Tarptautiniams investuotojams Lietuva taip pat patraukli būtent dėl inžinerinės bazės. „Invest Lithuania“ pažymi, kad gamyba yra viena svarbiausių šalies ekonomikos atramų, 13 proc. visos darbo jėgos dirba gamyboje, o Lietuva yra 5 vietoje ES pagal jaunų žmonių dalį, baigusių gamtos mokslų, matematikos, informatikos, inžinerijos, gamybos ir statybos studijas. Inžinerija čia nėra siaura niša – tai viena iš sričių, ant kurių laikosi šalies konkurencingumas.
Pasak Lietuvos inžinerijos kolegijos direktorės dr. Linos Girdauskienės, darbo rinkos signalas yra labai aiškus – jaučiamas didelis inžinierių poreikis.
„Rinkoje ir kalbėdami su partneriais matome itin didelį mūsų rengiamų specialistų poreikį. Skaičiuojama, kad 70–80 proc. gamybinių įmonių susiduria su darbuotojų trūkumu arba nepakankamu jų įgūdžių lygiu. Investicijos ir tvari pramonės plėtra be kvalifikuotos darbo jėgos tampa neįmanomos.
Verslui reikalingi specialistai, kurie geba dirbti modernia įranga, turi realius praktinius įgūdžius ir motyvaciją. Jauniems specialistams taip pat labai svarbu norėti tobulėti ir augti kaip profesionalui, gebėti prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios darbo aplinkos ir technologijų“, – sakė ji.
Mechanikos inžinerija – studijos, vedančios tiesiai į šiuolaikinę pramonę
Šiame kontekste Lietuvos inžinerijos kolegijos vykdoma Mechanikos inžinerijos studijų programa išsiskiria savo aiškia profesine kryptimi ir orientacija į realius rinkos poreikius. Tai studijos, skirtos rengti specialistus, gebančius valdyti aukštų technologijų gamybos įrenginius, juos prižiūrėti, analizuoti ir vertinti technologinius procesus bei taikyti pažangius medžiagų apdirbimo metodus.
Pasak Lietuvos inžinerijos kolegijos vadovės, ši specialybė patraukli tuo, kad leidžia jauniems žmonėms gana greitai pamatyti aiškų ryšį tarp to, ko jie mokosi, ir to, ką vėliau veiks darbe.
„Mechanikos inžinerija šiandien nėra vien tradicinis supratimas apie gamybą ar įrenginius. Tai sritis, kurioje susijungia automatizacija, skaitmenizacija, procesų valdymas, projektavimas ir nuolatinis tobulinimas. Todėl studentai čia įgyja ne siauras teorines žinias, o kompetencijas, kurios realiai reikalingos šiuolaikinei pramonei“, – sakė kolegijos direktorė.
Ji pabrėžia, kad šios programos stiprybė – ne tik turinys, bet ir nuoseklus ryšys su verslu. Studijų kryptį stiprina didelis partnerių indėlis, aktyvus įmonių įsitraukimas ir darbdavių pasitikėjimas kolegijos rengiamais specialistais.
Praktika prasideda ne baigus studijas, o jų metu
Vienas svarbiausių Mechanikos inžinerijos studijų programos privalumų – stiprus praktinis orientavimas. Būtent glaudus bendradarbiavimas su verslu leidžia užtikrinti, kad studijos atlieptų ne teorinius, o realius pramonės poreikius.
Studijų metu studentai dirba moderniose laboratorijose, susipažįsta su realiais gamybos procesais, o praktikas atlieka pažangias technologijas taikančiose įmonėse. Tai leidžia ne tik geriau suprasti teoriją, bet ir formuoti įgūdžius, kurie darbo rinkoje vertinami labiausiai.
„Didelis dėmesys skiriamas darbui su realia įranga, technologinių procesų pažinimui ir praktinių situacijų sprendimui. Norime, kad baigęs studijas jaunas žmogus į darbo rinką ateitų ne su abstrakčiu diplomu, o su aiškiu profesiniu pasirengimu.
Čia itin svarbus partnerių vaidmuo. Verslo įmonės prisideda ne tik priimdamos studentus į praktikas, bet ir padėdamos formuoti studijų kokybę, parodydamos, kokių kompetencijų šiandien labiausiai reikia pramonei. Toks bendradarbiavimas rodo abipusį pasitikėjimą: kolegija rengia specialistus, o verslas mato vertę juos įtraukti į realią darbo aplinką dar studijų metu“, – teigė dr. L. Girdauskienė.
Tokį studijų modelį stiprina ir investicijos į infrastruktūrą, įrangą bei šiuolaikinius mokymo metodus. Artimiausiais metais pramonėje dar labiau augs skaitmenizacijos, automatizacijos ir efektyvumo svarba, todėl specialistų, gebančių dirbti šioje aplinkoje, poreikis tik didės. Tai reiškia, kad Mechanikos inžinerijos studijos orientuotos ne tik į šiandienos, bet ir į rytdienos darbo rinką.
Specialybė tiems, kurie nori kurti, tobulinti ir būti reikalingi
Mechanikos inžinerija šiandien yra kur kas daugiau nei techninė specialybė. Tai pasirinkimas tiems, kurie nori suprasti, kaip gimsta šiuolaikinė gamyba, kaip valdomi technologiniai procesai ir kaip kuriami sprendimai, nuo kurių priklauso įmonių efektyvumas bei konkurencingumas.
Pasak dr. L. Girdauskienės, ši kryptis ypač tinka jauniems žmonėms, kurie nori matyti apčiuopiamą savo darbo rezultatą, nebijo technologijų ir ieško profesijos su aiškia perspektyva.
„Pramonei šiandien reikia žmonių, kurie gebėtų ne tik prisitaikyti prie pokyčių, bet ir patys tapti pokyčio dalimi. Mechanikos inžinerija tam suteikia labai tvirtą pagrindą – tiek profesiniam augimui, tiek realioms karjeros galimybėms“, – sakė ji.
Didelis partnerių tinklas, verslo pasitikėjimas ir nuolatinis bendradarbiavimas su įmonėmis šiai studijų programai suteikia papildomo svorio. Tai reiškia, kad studentai mokosi aplinkoje, kuri glaudžiai susijusi su realia pramonės praktika, o įgytos žinios ir įgūdžiai yra vertinami darbdavių.
Todėl Mechanikos inžinerijos studijos šiandien tampa pasirinkimu tiems, kurie nori būti ten, kur kuriama pažangi pramonė, diegiamos naujos technologijos ir priimami sprendimai, lemiantys ateities gamybą. Tai specialybė jauniems žmonėms, kurie nori ne tik įgyti išsilavinimą, bet ir tapti reikalingais profesionalais srityje, kurioje jų žinių, gebėjimų ir iniciatyvos iš tiesų reikia.
(be temos)
(be temos)
(be temos)