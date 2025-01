Po finansinių įstaigų skandalų LB akiratyje – ne tik komerciniai bankai: pranešė, ką tikrins

Tarp planuojamų tikrinti įstaigų – Šiaulių bankas, „SME Bank“ ir „Saldo Bank“, draudimo bendrovės „Allianz Lietuva gyvybės draudimas“ ir „Ergo Life Insurance“, kredito unija „Taupa“, elektroninių pinigų ir mokėjimų įstaigos „Perlas Finance“, „TransferGo Lithuania“, „Walter“, „Nayax Europe“ ir „Nuvei“ ir kitos.

„Šiemet nemažai dėmesio skirsime vizitams, kurie labiau primena auditą ir skirti padėti finansų įstaigoms“, – LB pranešime penktadienį sakė valdybos narys Simonas Krėpšta.

Pasak centrinio banko, planuojama patikrinti penkias elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigas, dvi draudimo įmones, tris bankus, vieną kredito uniją, taip pat kaip 12 finansų rinkos dalyvių laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų, o du emitentai – tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų.

Be to, numatoma atlikti iki penkių vizitų, iš jų iki keturių – operacinės ir informacinių technologijų rizikos srities, vienas – dėl vidaus valdymo modelio taikymo.

Be to, LB taip pat tikrina įstaigas ir be išankstinio perspėjimo, taip pat galimi Europos Centrinio Banko tiesiogiai prižiūrimų bankų patikra.