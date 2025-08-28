 „Pervesk“ – 130 tūkst. eurų bauda

„Pervesk“ – 130 tūkst. eurų bauda

2025-08-28 10:53
BNS inf.

Lietuvos banko (LB) valdyba skyrė elektroninių pinigų įstaigai „Pervesk“ 130 tūkst. eurų baudą už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus.

„Pervesk“ – 130 tūkst. eurų bauda
„Pervesk“ – 130 tūkst. eurų bauda / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Kaip pranešė LB, atlikus patikrinimą, nustatyta, kad pradėdama tarptautinius santykius su trečiųjų valstybių finansų įstaigomis, „Pervesk“ nesurinkdavo pakankamai informacijos, kad galėtų įvertinti riziką, be to, neužtikrino kontrolės didesnės rizikos klientams.

Taip pat nurodoma, kad „Pervesk“ darbuotojai, kurių pareigos susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, nebuvo tinkamai supažindinti su šios srities vidaus politika ir procedūromis.

Be to, įstaiga neužtikrino, kad būtų tinkamai valdomi interesų konfliktai, kai paslaugos teikiamos su įstaiga ir jos naudos gavėjais susijusiems klientams, taip pat neužtikrino tinkamos platintojų kontrolės reglamentavimo. Už tai LB skyrė įspėjimą.

LB teigia, jog skiriant poveikio priemones, atsižvelgta, kad „Pervesk“ savo iniciatyva ėmėsi priemonių pažeidimams šalinti ir užkirsti kelią jų pasikartojimui ateityje, atliko nepriklausomą auditą. „Pervesk“ taip pat įpareigota pašalinti likusius pažeidimus bei trūkumus ir pateikti galutinę tai patvirtinančią audito išvadą.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos bankas
pažeidimai
bauda
Pervesk
elektroniniai mokėjimai
įmonė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų