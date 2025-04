Perspėja neužkibti ant kabliuko: šios investuoti kviečiančios biržos veikla Lietuvoje neteisėta

Įvertinus riziką investuotojams LWEX įtraukta tarp subjektų, kurie Lietuvoje negali teikti finansinių paslaugų, ketvirtadienį pranešė LB.

„Socialiniuose tinkluose pastaruoju metu pasirodė žinučių, kuriomis kviečiama prisijungti prie investavimo į kripto turtą ir finansines priemones per LWEX administruojamą prekybos platformą. Lietuvos bankas įspėja, kad nėra suteikęs šiai bendrovei teisės teikti investicines ar su kripto turtu susijusias paslaugas Lietuvoje ir jos neprižiūri“, – pranešime teigė bankas.

Anot jo, Lietuvoje neteisėta teikti su LWEX finansinėmis priemonėmis ir kripto turtu susijusias paslaugas, jas reklamuoti ar siūlyti. Be to, investavimas per LWEX gali turėti finansinės piramidės požymių.

Banko teigimu, gavus pagrįstų investuotojų skundų, jis su teismo leidimu gali nurodyti blokuoti nelegalias finansines paslaugas teikiančias interneto svetaines.

LWEX prisistato kaip pasaulyje pirmaujanti blokų grandinės (blockchain) turto investavimo platforma, siūlanti daugiau nei 40 skaitmeninio turto produktų prekybos ir investavimo paslaugų 130-yje pasaulio šalių. Ji įsikūrusi Jungtinėse Valstijose.