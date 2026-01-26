Pašto paslaugos: mobilieji laiškininkai pernai nuvažiavo 11 mln. kilometrų

Praėjusiais metais mobiliųjų laiškininkų skaičius nuo 440 išaugo iki 465. Kartu daugėjo ir jų aptarnaujamų adresų skaičius – nuo 650 tūkst. iki daugiau nei 760 tūkst. adresų.
Lietuvos pašto duomenimis, 2025 metais daugiausia mobiliojo laiškininko paslaugų buvo suteikta Šakių rajono savivaldybėje – beveik 430 tūkst., taip pat Panevėžio ir Biržų rajonų savivaldybėse, kur suteikta atitinkamai per 412 tūkst. ir 376 tūkst. paslaugų.
Iš viso per 2025 metus mobilieji laiškininkai nuvažiavo 11 mln. kilometrų.
Mobilusis laiškininkas pas gyventojus atvyksta norint išsiųsti laišką ar siuntą, užsisakyti prenumeruojamą leidinį, taip pat pristato pensijas, siuntas ir laiškus.
Be to, jis gali priimti įmokas ir mokesčius bei pasiūlyti pašto siuntų pakuotes, pašto ženklus, vokus, atvirukus ir kitas pašto prekes.
