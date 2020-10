Pasiruošimas Vėlinėms įsibėgėjo: perkamos mažesnės žvakės ir gyvos gėlės

Įprastai artėjančioms Vėlinėms šalies gyventojai pradeda ruoštis dar rugsėjo mėnesį, teigia prekybos tinklo „Maxima“ komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė. Dažnas klientas pirmosiomis lapkričio dienomis planuoja aplankyti bent keleto artimųjų kapus, todėl Vėlinėms skirtus pirkinius atsakingai planuoja, ieško geriausių pasiūlymų, neretai specialiai šia proga į parduotuves apsipirkti vyksta net keletą kartų.

„Nepaisant pasigirstančių būgštavimų, kad plintančios Helovino tradicijos gali užgožti Vėlinių ir Visų Šventųjų dienos minėjimą, mirusiųjų kapų lankymas lietuviams neabejotinai išlieka svarbus. Tai rodo kiekvienais metais spalio mėnesį – ypač antroje jo pusėje – stipriai išaugantys kapų žvakių, vazų ir vazoninių gėlių pardavimai. Pavyzdžiui, kapų žvakių paklausa, lyginant su kitais mėnesiais, spalį padidėja maždaug dešimt kartų“, – sako E. Dapkienė.

Vis dėlto pasiruošimo Vėlinėms tendencijos, anot E. Dapkienės, kinta. Klientai vis mažiau linkę pirkti dideles ir masyvias kapų žvakes, o rinkdamiesi gėles kapams ieško santūresnių ir ryškumu ar dydžiu neišsiskiriančių augalų. Be to, gyventojai kiek rečiau renkasi kapus dekoruoti dirbtiniais augalais. Šiemet, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, jų nupirkta dešimtadaliu mažiau.

„Kalbant apie kapų žvakes, pastaraisiais metais klientai dažniausiai rinkosi nedideles žvakes su skaidriu gaubtu, tačiau paklausios buvo ir žvakės pilkos ar raudonos spalvos indeliuose. Kai kurie gyventojai prioritetą teikia religiniais simboliais papuoštoms žvakėms, todėl siūlome ir tokių. Be to, šiemet ir vėl asortimente turime elektroninių kapų žvakių, kuriomis gyventojai parodė nemažą susidomėjimą užpernai. Šių žvakių skleidžiama šviesa yra panaši į įprastų žvakių liepsną, tačiau šviečia gerokai ilgiau. Dėl to tokios žvakės laikomos ekologiškesnėmis“, – sako E. Dapkienė.

Būtent vis labiau plintančios tvarumo ir ekologiškumo idėjos, prekybos tinklo atstovės teigimu, skatina gyventojus atkreipti dėmesį ne tik į žvakių kapams išvaizdą, bet ir atidžiau pasidomėti jų kilmės šalimi, ilgaamžiškumu bei galimybėmis tinkamai jas perdirbti. Anot E. Dapkienės, pirkėjai privalumu laiko tai, kad didžioji dauguma prekybos tinklo parduotuvėse parduodamų kapų žvakių yra pagamintos Lietuvoje.

„Vėlinių laikotarpiu ženkliai suaktyvėja ir kapams skirtų gėlių pardavimai – šiemet dar labiau nei pernai. Iš gyvų gėlių populiariausiu pasirinkimu neabejotinai tampa chrizantemos ir švelnių spalvų viržiai, kuriuos gyventojai mėgsta dėl paprastos šių augalų priežiūros. Nusprendę kapus papuošti dirbtinėmis gėlėmis, dažniausiai renkasi baltas ir neryškių spalvų chrizantemas, taip pat rožes ir nedideles šių gėlių puokštes“, – teigia E. Dapkienė.

Prekybos tinklo atstovės teigimu, kokie tiksliai kapų žvakių ir gėlių pasirinkimai taps populiariausi šiemet, bus galima pasakyti Vėlinėms praėjus, tačiau jau dabar stebimas augantis pirkėjų aktyvumas. Be to, skubama apsirūpinti ir kapų priežiūrai reikalingais reikmenimis – sodo įrankiais, žemės mišiniais, trąšomis.