Pandemija pratina gyventi išmaniai

Specialistai sako, kad visuotinio karantino metu keitėsi gyventojų elgsenos įpročiai. Tradicinius apsipirkimus prekybos centruose vejasi internetinė prekyba, darbinius susitikimus keičia bendravimas per nuotolį, grynuosius bando išstumti bekontaktės bankų mokėjimo kortelės. Jų nuomone, COVID-19 sukelti ribojimai ir buvo akstinas labiau kliautis skaitmeninėmis technologijomis.

Daugiabučių namų ekosistemos valdytoja, bendrovė „Mano BŪSTAS“, taip pat pastebi, kad per pandemiją išaugo vartotojų būrys, kurie būsto priežiūros klausimus sprendžia pasitelkdami išmaniuosius įrenginius. Karantino metu ypač išaugo gedimų registravimas ne skambučiais, o per mobiliąją programėlę. Daugėja ir atsiskaitymų, kuomet gyventojai mokesčius už būsto priežiūrą sumoka per įmonės interneto platformą arba mobiliąją programėlę.

„Dar pirmosios viruso bangos metu raginome gyventojus elgtis saugiai ir vengti fizinių kontaktų tiek konsultuojantis su mūsų specialistais, registruojant gedimus, tiek dalyvaujant apklausose dėl namo reikalų, tiek mokant mokesčius. Šiam tikslui itin pasitarnavo mūsų prieš trejus metus sukurta savitarnos svetainė ir mobilioji aplikacija „eBŪSTAS“. Jos dėka daugelį būsto valdymo reikalų galima išspręsti saugiai, neišeinant iš namų. Mūsų klientų elgsenos analizė patvirtino, jog šis skaitmeninis įrankis pasiteisino ir yra patogus. Ypač – šiame suvaržymų kontekste“, – sako bendrovės „Mano BŪSTAS“ direktorius Mindaugas Genys.

Nuo pavasario, kuomet šalyje įsigaliojo judėjimo ir fizinių kontaktų ribojimai, iki dabar „eBŪSTO“ vartotojų skaičius išaugo 17 proc.

Spalį pasiektas ir dar vienas rekordas. Gedimų registravimas per skaitmeninę platformą, lyginant su ankstesniais mėnesiais, išaugo beveik 3 kartus. Tai rodo, jog siųsti pranešimus išmaniuoju įrenginiu klientams tampa patogiau, nei skambinti telefonu. Juolab, kad siunčiant gedimo aprašymą kartu galima pridėti ir nuotrauką, o tai leidžia įmonės specialistams greičiau identifikuoti gedimo priežastį ir imtis atitinkamų veiksmų.

„Žvelgiant į šiandieninę pandeminę situaciją ir klientų elgseną esame įsitikinę, kad „eBŪSTAS“ yra geriausia ir saugiausia priemonė, padedanti užtikrinti visapusišką namo priežiūrą išvengiant tiesioginio žmonių kontakto. Todėl ir toliau skatinu daugiabučių gyventojus naudotis šia programėle ir būsto priežiūros klausimus spręsti saugiai ir išmaniai“, – akcentavo įmonės direktorius M. Genys.

„eBŪSTO“ savitarnos svetainė bei išmanioji programėlė daugelį būsto priežiūros klausimų leidžia valdyti patogiai, saugiai ir išmaniai. Naudojantis šia platforma galima registruoti gedimus, bendrauti su konsultantais, dalyvauti apklausose ir balsavimuose, o svarbiausia – neinant į fizines įmokų surinkimo vietas apmokėti sąskaitas už būsto priežiūrą.